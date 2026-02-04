La relación entre Colombia y Estados Unidos tras la reunión entre los presidentes Gustavo Petro y Donald Trump marcó el debate de los candidatos a la Presidencia de la Gran Consulta durante el ‘Gran Foro Colombia 2026’ de Semana y Dinero, escenario en el que se expusieron visiones encontradas sobre el alcance político y diplomático del encuentro.

Durante la discusión, Vicky Dávila afirmó que uno de los efectos más relevantes de la visita fue el mensaje que, a su juicio, Trump le envió a Petro en relación con las elecciones de 2026, al advertir sobre la necesidad de que existan garantías electorales en el país.

Mauricio Cárdenas, por su parte, puso el foco en la situación internacional del presidente y aseguró que el jefe de Estado sigue en la Lista Clinton, lo que, en sus palabras, implica una “tarjeta amarilla” por parte de Estados Unidos. En ese contexto, Cárdenas afirmó: “Por primera vez vimos a Gustavo Petro con cierto aplomo y creo que a los colombianos eso nos gusta. La verdad es que él llegó asustado, lo pusieron contra las cuerdas: estar en la Lista Clinton, no tener visa y después de la captura de Maduro”.

Desde otra orilla, David Luna destacó un cambio en la manera como el Gobierno ha manejado la política exterior y aseguró: “Por primera vez en este gobierno entendieron que la diplomacia es el mejor lenguaje para resolver los problemas de los colombianos”. A su vez, Enrique Peñalosa advirtió que, pese al encuentro, todavía persisten desafíos importantes para atraer inversión extranjera al país.

Aníbal Gaviria llamó a la cautela frente a las conclusiones del viaje y sostuvo que aún es temprano para hablar de resultados definitivos, insistiendo en que la diplomacia debe mantenerse como eje de las relaciones exteriores. En ese sentido, afirmó: “Esto es una rectificación de lo que se venía dando. Las relaciones internacionales de Colombia deben ser de nación a nación, de país a país, y deben estar guiadas por la diplomacia. Eso fue lo que rectificó el Gobierno colombiano”.

Juan Carlos Pinzón, exembajador de Colombia en Estados Unidos, celebró el retorno al diálogo diplomático, pero lanzó una de las críticas más fuertes del foro, según Semana. “Les quiero decir: no había existido una visita tan humillante para Colombia. Al señor lo metieron por la puerta de atrás, no hubo rueda de prensa conjunta, no hay comunicado de prensa. Por eso siento la obligación de llegar el 7 de agosto a gobernar: Colombia necesita un presidente que pueda llegar a Washington a hablar con altura”.

Finalmente, Juan Manuel Galán consideró que la reunión puede servir como punto de partida para retomar temas clave de la agenda bilateral, como inteligencia militar y compra de equipamiento, mientras que Juan Daniel Oviedo resaltó que se pasó de una relación personal a una conversación entre Estados, según Semana. Paloma Valencia respondió señalando que Petro “se asustó” tras la captura de Nicolás Maduro y afirmó: “Le tocó escoger entre los Estados Unidos y el destino de Maduro”.

La llegada de Petro a la Casa Blanca

El presidente Gustavo Petro llegó este martes 3 de febrero en la Casa Blanca con un objetivo puntual: reiniciar la relación con Donald Trump y dejar atrás el clima de tensión que marcó los primeros meses del vínculo entre ambos gobiernos. Este fue el primer encuentro y posiblemente el único cara a cara entre los dos mandatarios. Cabe resaltar que la reunión se da tras una llamada telefónica inesperada el pasado 7 de enero, en la que acordaron verse en Washington. Desde entonces, tanto Petro como Trump han bajado el tono en público, conscientes de que una confrontación abierta no beneficia a ninguno.