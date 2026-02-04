Este miércoles 4 de febrero, el Consejo Nacional Electoral (CNE) decidió que Iván Cepeda no participará en la consulta interpartidista de la izquierda debido a que se había medido previamente en otra consulta, la del Pacto Histórico, a finales de 2025.

Con una votación de 6-4, el CNE determinó Cepeda está impedido por su participación en la consulta que le ganó a Carolina Corcho. La ley establece que un candidato no puede participar en dos consultas interpartidistas en el mismo proceso electoral.

Ante ese escenario, el sector progresista tendrá que sentarse a evaluar si mantiene la consulta sin Cepeda o si opta por un acuerdo político para ir directamente a primera vuelta. Según ha dicho Roy Barreras, esa medición se mantiene junto a Camilo Romero y Juan Fernando Cristo.

Iván Cepeda irá a primera vuelta en solitario

Antes de que el CNE le cerrara la puerta, el candidato del Pacto Histórico afirmó que inscribiría su candidatura directamente en la primera vuelta presidencial si no obtenía autorización para participar en las consultas interpartidistas.

En un mensaje publicado en redes sociales, Cepeda expuso presuntas maniobras que buscan frenar su aspiración presidencial y la de su movimiento. “Dirijo este mensaje a todas las personas integrantes del Pacto Histórico, a quienes siguen mi campaña presidencial y a la ciudadanía en general. A medida que avanza este proceso electoral y hemos logrado mostrar nuestra fuerza en el país, llenando plazas con actos multitudinarios y recibiendo muestras diarias de apoyo y respaldo, también aumentan los intentos por debilitar y destruir nuestro proyecto. Buscan evitar que lleguemos al momento de la decisión electoral, tanto yo como las y los candidatos a la Cámara de Representantes por el Pacto”, expresó.

