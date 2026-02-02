Un video que circula ampliamente en redes sociales muestra un momento inesperado protagonizado por Enrique Peñalosa, quien terminó llevándose un fuerte susto al intentar tomarse una fotografía con dos ciudadanas.

En las imágenes se observa cómo Peñalosa se encuentra al otro lado de una reja metálica, aparentemente electrificada. Las mujeres, que estaban del lado opuesto, le piden tomarse una foto y le pasan el celular a través de la reja para que él mismo capture el momento.

Cuando el exmandatario distrital se dispone a tomar el teléfono y acercarse para la fotografía, lanza un grito inmediato que evidencia que recibió una descarga eléctrica. El episodio sorprendió tanto a Peñalosa como a las ciudadanas, quienes reaccionaron entre risas tras lo ocurrido (no había otra manera).

Este es el video:

A PeñaGOD lo cogió la corriente. Ya, ese era el trino. pic.twitter.com/VKWzXIEW1N — Kike Peñagod (@KikePenagod) February 2, 2026

La descarga eléctrica a Peñalosa y la reacción de las ciudadanas

El video deja ver que el contacto con la reja fue suficiente para que Peñalosa sintiera el paso de la corriente. Aunque no se observa una caída ni consecuencias físicas mayores, el grito del exalcalde confirmaría el impacto del momento.

Las dos mujeres, al percatarse de lo sucedido, reaccionan con carcajadas, lo que le dio aún más visibilidad al clip en plataformas como X, donde el fragmento comenzó a circular acompañado de comentarios irónicos y memes.

En redes sociales, usuarios aprovecharon el momento para hacer comentarios políticos, bromas y comparaciones, mientras otros pusieron en duda la veracidad del contenido.

