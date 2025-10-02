El 10 de octubre de 2017, Enrique Peñalosa lanzó una de sus frases más recordadas: “En ocho años se podrá nadar en el río Bogotá”. En ese momento, aseguró que los avances en infraestructura y tratamiento de aguas permitirían que, para 2025, el afluente dejara atrás décadas de contaminación.

Ocho años después, la fecha llegó y la realidad es distinta. El río Bogotá sigue sin estar en condiciones para el baño o el deporte, y la promesa se convirtió en objeto de burlas en redes sociales.

Las burlas en redes sociales contra Peñalosa

La cuenta de sátira Actualidad Panamericana aprovechó el aniversario de la frase para recordar la promesa: “¡Hoy es el gran día!”, trinó, desatando cientos de comentarios y memes.

Usuarios en X (antes Twitter) compartieron imágenes y mensajes irónicos sobre la calidad del río, criticando la falta de resultados concretos en el saneamiento de uno de los principales cuerpos de agua de la capital.

La respuesta de Enrique Peñalosa por río Bogotá

Ante el revuelo, el exalcalde no tardó en responder. A través de su cuenta en X, defendió los avances durante su administración y señaló que el proceso de recuperación del río Bogotá es de largo plazo.

Hicimos lo que faltaba de los interceptores del Fucha y el Tunjuelo, extrajimos las tuneladoras de Tunjelo Canoas, dejamos en construcción la estación elevadora de Canoas, dejamos diseños fase 3 de la Planta de Tratamiento de Canoas, con licencia ambiental y cierre financiero,… https://t.co/1fS9C5Mjh5 — Enrique Peñalosa (@EnriquePenalosa) October 2, 2025

En su mensaje, Peñalosa destacó que el proyecto de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales de Canoas es clave para el futuro del río y recalcó que el proceso no se detuvo tras su salida de la Alcaldía.

Aunque las obras de interceptores, estaciones y plantas de tratamiento avanzan, expertos señalan que el saneamiento completo del río Bogotá es un reto de décadas. Actualmente, la administración distrital de Carlos Fernando Galán mantiene abierta la licitación de Canoas, considerada la obra más grande de saneamiento en Colombia.

El objetivo sigue siendo reducir la carga contaminante que llega al río y, a largo plazo, recuperar su navegabilidad y permitir su uso recreativo. Por ahora, la promesa de Peñalosa quedó como un recordatorio, solamente eso.

