El debate en el que irrumpió Daniel Quintero en la Andi fue la oportunidad para que varios de los precandidatos a la presidencia de Colombia para las elecciones de 2026 tuvieran un cruce directo.

De hecho, uno de esos momentos lo protagonizó Roy Barreras durante la conversación en Cartagena, después de que otro de los presentes se refirió a él sobre un tema particularmente punzante.

La situación quedó registrada en video y sirvió para mostrar cómo arranca una contienda por el cargo de mandatario en Colombia, en medio de la cordialidad que se vivió en el encuentro.

¿Cómo reaccionó Roy Barreras a pulla de Enrique Peñalosa sobre mermelada?

Roy Barreras, cuya vergüenza al ver a Daniel Quintero fue evidente, hizo un gesto curioso cuando Enrique Peñalosa afirmó que “él es experto” en términos del manejo de Congreso, en una pulla sobre la denominada ‘mermelada’ que muchas veces se le atribuyó al exministro.

Lo curioso es que la reacción de Barreras fue aceptar con la cabeza que su contendor tiene razón acerca de la experiencia que tiene en el legislativo, gracias a su extenso recorrido en la política colombiana. Así quedó registrado en video.

Lo cierto es que el tema no pasó de ser una anécdota en medio del debate, en el que Peñalosa puso sobre la mesa cuál es la experiencia que tiene en ese sentido, a pesar de que no ha vivido esos corrillos en el Congreso.

“Yo ya he manejado un legislativo que es el Concejo de Bogotá y no es nada fácil, pero logramos resultados de manera íntegra, honesta. Yo creo que son las cosas que hay que hacer: hay que darle mucho crédito a los congresistas en este caso, agradecerles son partícipes para que tengan réditos políticos sobre las cosas que se logran”, afirmó.

Cabe resaltar que el tema, a diferencia de la tensión con Daniel Quintero en la Andi, fue tomado de manera jocosa por los presentes

¿Qué precandidatos presidenciales estuvieron en debate de la Andi?

Claudia López, Roy Barreras, Mauricio Cárdenas, María Fernanda Cabal, Juan Daniel Oviedo y Enrique Peñalosa fueron los precandidatos presidenciales presentes en el debate de la Andi.

El espacio contó con la moderación de Juan Roberto Vargas, director de Noticias Caracol, y Bruce Mac Master, presidente de la Andi, en un espacio que sirvió de cara a cara sobre las propuestas de cada uno.

Las elecciones de 2026 en Colombia se realizarán en varias fechas clave, de acuerdo con el calendario electoral fijado por la Registraduría Nacional del Estado Civil. Estos comicios, que se dividen entre las elecciones legislativas y las presidenciales, son de suma importancia para la definición del futuro político del país.

Elecciones legislativas: la votación para elegir a los miembros del Congreso de la República (Senado y Cámara de Representantes) se llevará a cabo el domingo, 8 de marzo de 2026 .

la votación para elegir a los miembros del Congreso de la República (Senado y Cámara de Representantes) se llevará a cabo el . Elecciones presidenciales: la primera vuelta de la elección para presidente y vicepresidente de la República está programada para el domingo, 31 de mayo de 2026.

En caso de que ninguno de los candidatos obtenga más del 50% de los votos en la primera vuelta, se realizará una segunda vuelta entre los dos aspirantes con mayor votación, programada para el domingo, 21 de junio de 2026.

Es importante destacar que el calendario electoral también establece fechas para otras etapas cruciales del proceso, como la inscripción de candidatos, la campaña electoral y el periodo de votación para los colombianos en el exterior. La Registraduría y otras entidades de control como la Procuraduría General de la Nación trabajan en conjunto para garantizar la transparencia y la legitimidad de cada etapa de los comicios.

