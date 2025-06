El último parte médico de Miguel Uribe dejó fríos a quienes esperaban que avanzara satisfactoriamente. La Fundación Santa Fe informó que tuvieron que hacerle una cirugía esta mañana por un sangrado cerebral agudo. “Su condición es extremadamente crítica, caracterizada por edema cerebral persistente y sangrado intracerebral de difícil control”, dice el comunicado.

Frente a esto, la esposa del precandidato, María Claudia Tarazona, salió a las puertas de la clínica a informar del estado de salud. “Miguel sigue luchando por su vida como nunca antes lo había hecho, como nunca antes se había visto. Todas las muestras de amor, las oraciones, las plegarias, las palabras de amor han servido para mantener a Miguel firme en su lucha y a nuestra familia en pie para sostenerlo. Pero hoy, con el corazón en la mano, debo decirles que está librando la batalla más difícil que habíamos transitado hasta el día de hoy. Por eso salgo para pedirle a cada uno de los colombianos, nuevamente, apelando a su buen corazón y al amor que sienten por Miguel, por mi familia y Colombia, que hagamos una oración masiva”, expresó.

Enrique Peñalosa habló de la salud de Miguel Uribe

En horas de la noche del 15 de junio, antes de que se conociera que Miguel Uribe estaba muy grave, El Tiempo sacó una entrevista con Enrique Peñalosa, quien con una declaración había llenado de esperanzas a los que esperan que el integrante del Centro Democrático se recupere.

El exalcalde de Bogotá contó que ha ido todos los días a la clínica donde está Uribe Turbay y que ha hablado con el papá constantemente. Aseguró que se trata de un milagro, pues no había forma de que sobreviviera a los dos impactos de bala que recibió en la cabeza.

“Según el papá, es ya prácticamente seguro que va a vivir. Ya después el tema serán las dificultades que tendrá que atravesar para su recuperación”, explicó en el medio mencionado anteriormente.

Cabe resaltar que Enrique Peñalosa y Miguel Uribe trabajaron de la mano en el segundo mandato del alcalde en Bogotá. Uribe Turbay fue el Secretario de Gobierno entre 2016 y 2018, pero renunció porque quiso aspirar a la Alcaldía de Bogotá en 2019.

¿Quién quería matar a Miguel Uribe?

Enrique Peñalosa también entró en la discusión sobre quién dio la orden para asesinar a Miguel Uribe. El exalcalde mencionó que ese desorden le funcionaría a Gustavo Petro, pero recalcó que esto no era una acusación.

“Pues políticamente, uno piensa que hay solo una manera de que Petro pueda quedarse y esta es que haya un desorden tan grande que no sea posible realizar elecciones. Esto no significa para nada que sea Petro el que tuvo que ver con ello, no es lo que estoy diciendo. Pero de pronto hay alguien al que sí le interesa que él se quede, ¿no?”, dijo.

