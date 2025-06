El proceso investigativo sobre el ataque contra el senador Miguel Uribe Turbay continúa. Las autoridades ya han adelantado varias capturas y se espera que en los próximos días se revelen más detalles sobre la situación judicial del sicario, quien fue capturado luego de dispararle al precandidato presidencial.

Sobre el ataque han circulado diferentes videos, tanto del momento en el que él cae herido como los minutos posteriores, cuando el menor se dio a la fuga y fue capturado por el equipo de seguridad del senador y un policía.

En la reciente columna de Daniel Coronell, el periodista pone sobre la mesa una polémica hipótesis sobre lo sucedido con el sicario, quien fue reducido a pocas cuadras del parque El Golfito.

Según Coronell, al menor lo habrían presionado para evitar que hablara en el momento. El sicario estaba en el suelo, ya lo habían reducido y aseguró que iba a revelar los nombres de las personas que estaban detrás del ataque.

“Yo les voy a decir los nombres, déjeme darle los números. Es que no me sueltan y no me dejan hablar. Déjeme darle los números”, dijo el atacante.