Desde hace algunos años, y después de los dos mandatos de Enrique Peñalosa como alcalde de Bogotá, han surgido rumores sobre su supuesto papel como intermediario entre Transmilenio S.A. y ciertos contratos con terceros que, aparentemente, le habrían dado beneficios económicos.

Acerca de estos mitos, la gerente de la empresa encargada del sistema de transporte público, María Fernanda Ortiz, habló en exclusiva con Pulzo para referirse al tema y aclarar otras dudas sobre el funcionamiento de la entidad.

Ante la pregunta sobre quiénes son realmente los dueños de Transmilenio, la gerente explicó que, a pesar de los rumores sobre un modelo mixto de operación con participación pública y privada, la empresa es 100 % pública.

Ortiz aclaró que, si bien la operación del sistema está ligada a concesionarios privados, el financiamiento de Transmilenio proviene en un 50 % de los impuestos ciudadanos y en otro 50 % del aporte del Distrito.

Las más de 40 concesionarias que trabajan con Transmilenio actúan como intermediarias, encargándose de contratar a los conductores que operan los buses articulados.

Respecto a este mito, María Fernanda Ortiz afirmó que el exalcalde de Bogotá no tiene ninguna relación ni vínculo con Transmilenio S.A.

Por su parte, Peñalosa ha desmentido en diversas ocasiones cualquier conexión con las concesionarias que operan en el sistema de transporte público.

“Eso es completamente ridículo. Yo me siento muy orgulloso de haber creado Transmilenio y yo creería que no hay ninguna exportación de tecnología tan importante en Colombia, en la historia, como Transmilenio”, declaró en agosto de 2021 a este medio.

En esa misma entrevista, también se refirió a los rumores sobre su supuesta participación en la venta de buses para el sistema:

“Jamás he vendido un bus, ni he trabajado con ninguna empresa que haya vendido un bus. Si Transmilenio se hubiera hecho en Medellín, estarían orgullosos; pero en Bogotá, desafortunadamente, no ha sido así”, afirmó.