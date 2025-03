En Bogotá, muchas veces, el trabajo y las responsabilidades no duermen, así que hay ciudadanos que deben tomar transporte desde las 4:00 a. m. para llegar a sus destinos a tiempo. No obstante, cientos que no conocen que existen rutas de Transmilenio que salen a esa hora, pensando en las necesidades de todos los capitalinos, convirtiéndose en un verdadero respiro para aquellos que no tienen vehículo propio o el dinero para solicitar un taxi o carro en distintas plataformas.

Este sistema de transporte de la ciudad no solo tiene opciones para los que madrugan, sino que también hay servicios que salen desde el Portal Norte a la calle 100 y son los más rápidos en ese trayecto, ya que no gastan más de media hora en finalizar ese recorrido. Claramente, el tiempo suele variar dependiendo del tráfico vehicular, las condiciones de la vía y la afluencia de pasajeros en horas pico. Además, está activo de lunes a sábado y en dos franjas horarias separadas por bastantes horas.

Son más de 20 rutas de Transmilenio que inician operaciones desde las 4:00 a. m. y están distribuidas a lo largo y ancho de toda Bogotá. De hecho, algunas van hasta las 11:30 p. m., que es el último servicio. Es decir, transitan cerca de 19 horas por las calles de la ciudad. Estos son los primeros servicios:

3 Corferias – Portal Tunal

L-S | 04:00 a. m. – 11:00 p. m. D-F | 04:00 a. m. – 10:00 p. m.

L-S | 04:00 a. m. – 11:00 p. m. D-F | 04:00 a. m. – 10:00 p. m. 4 Portal Sur – JFK Coop. Financiera – Héroes

L-S | 04:00 a. m. – 11:00 p. m. D-F | 04:00 a. m.- 10:00 p. m.



L-S | 04:00 a. m. – 11:00 p. m. D-F | 04:00 a. m.- 10:00 p. m. 4 Héroes – Portal Sur – JFK Coop. Financiera

L-S | 04:00 a. m. – 11:00 p. m. D-F | 04:00 a. m.- 10:00 p. m.



L-S | 04:00 a. m. – 11:00 p. m. D-F | 04:00 a. m.- 10:00 p. m. 5 Calle 22 – Portal Américas

L-S | 04:00 a. m. – 11:00 p. m. D-F | 04:00 a. m.- 10:00 p. m.



L-S | 04:00 a. m. – 11:00 p. m. D-F | 04:00 a. m.- 10:00 p. m. 5 Portal Américas – Calle 22

L-S | 04:00 a. m. – 11:00 p. m. D-F | 04:00 a. m.- 10:00 p. m.

L-S | 04:00 a. m. – 11:00 p. m. D-F | 04:00 a. m.- 10:00 p. m. B28 Portal Américas – Portal Norte

L-S | 04:00 a. m. – 08:00 p. m.

L-S | 04:00 a. m. – 08:00 p. m. B46 San Mateo – C.C. Unisur – Portal Norte

L-S | 04:00 a. m. – 09:00 a. m. L-S | 03:00 p. m. – 08:00 p. m.

L-S | 04:00 a. m. – 09:00 a. m. L-S | 03:00 p. m. – 08:00 p. m. B75 Portal Usme – Portal Norte

L-S | 04:00 a. m. – 11:00 p. m. D-F | 04:00 a. m. – 10:00 p. m.



L-S | 04:00 a. m. – 11:00 p. m. D-F | 04:00 a. m. – 10:00 p. m. C15 Portal Tunal – Portal Suba

L-S | 04:00 a. m. – 11:00 p. m. D-F | 05:00 a. m. – 10:00 p. m.



L-S | 04:00 a. m. – 11:00 p. m. D-F | 05:00 a. m. – 10:00 p. m. C17 Portal Usme – Portal Suba

L-V | 04:00 a. m. – 08:00 p. m. S | 04:00 a. m. – 03:00 p. m.



L-V | 04:00 a. m. – 08:00 p. m. S | 04:00 a. m. – 03:00 p. m. C73 Universidades – Portal Suba

L-V | 04:00 a. m. – 10:30 p. m.

L-V | 04:00 a. m. – 10:30 p. m. C103 Portales del Norte

L-V | 04:00 a. m. – 09:30 p. m. S | 04:00 a. m. – 09:00 p. m. D-F | 05:00 a. m. – 09:00 p. m.

C110 Portal Suba – Chorrillos

L-S | 04:00 a. m. – 09:00 p. m. D-F | 05:00 a. m. – 09:00 p. m.

L-S | 04:00 a. m. – 09:00 p. m. D-F | 05:00 a. m. – 09:00 p. m. D204 Portal Calle 80 – Gran Granada

L-S | 04:00 a. m. – 10:00 p. m. D | 05:00 a. m. – 09:30 p. m.

L-S | 04:00 a. m. – 10:00 p. m. D | 05:00 a. m. – 09:30 p. m. D21 Portal Tunal – Portal de la 80

L-S | 04:00 a. m. – 11:00 p. m.

L-S | 04:00 a. m. – 11:00 p. m. E32 Portal de las Américas – NQS Calle 75 – Zona M

L-V | 04:00 a. m. – 09:00 p. m. S | 04:00 a. m. – 08:00 p. m. D-F | 05:00 a. m. – 10:00 p. m.

L-V | 04:00 a. m. – 09:00 p. m. S | 04:00 a. m. – 08:00 p. m. D-F | 05:00 a. m. – 10:00 p. m. G52 Flores – Área Andina – Portal Sur – JFK Coop. Financiera

L-V | 04:00 a. m. – 08:00 p. m.

L-V | 04:00 a. m. – 08:00 p. m. G514 Portal Sur – Bosa San José

L-V | 04:00 a. m. – 12:30 a. m. S | 04:30 a. m. – 12:30 a. m. D-F | 05:00 a. m. – 11:30 p. m.

L-V | 04:00 a. m. – 12:30 a. m. S | 04:30 a. m. – 12:30 a. m. D-F | 05:00 a. m. – 11:30 p. m. G516 Portal Sur

L-S | 04:00 a. m. – 09:00 p. m. D-F | 05:00 a. m. – 09:00 p. m.



L-S | 04:00 a. m. – 09:00 p. m. D-F | 05:00 a. m. – 09:00 p. m. G524 Portal Sur – Parques de Bogotá

L-V | 04:00 a. m. – 11:00 p. m. S | 04:00 a. m. – 10:30 p. m. D-F | 05:00 a. m. – 10:00 p. m.



L-V | 04:00 a. m. – 11:00 p. m. S | 04:00 a. m. – 10:30 p. m. D-F | 05:00 a. m. – 10:00 p. m. H76 Universidades – CityU – Portal Usme

L-V | 04:00 a. m. – 10:30 p. m.

L-V | 04:00 a. m. – 10:30 p. m. J23 Portal de las Américas – Las Aguas – C. Col Americano

L-S | 04:00 a. m. – 11:00 p. m. D-F | 05:00 a. m. – 10:00 p. m.

L-S | 04:00 a. m. – 11:00 p. m. D-F | 05:00 a. m. – 10:00 p. m. K10 Portal 20 de Julio – Portal Eldorado

L-S | 04:00 a. m. – 11:00 p. m. D-F | 04:30 a. m. – 10:00 p. m.



L-S | 04:00 a. m. – 11:00 p. m. D-F | 04:30 a. m. – 10:00 p. m. K43 San Mateo – C.C. Unisur – Portal Eldorado

L-S | 04:00 a. m. – 11:00 p. m. D-F | 04:00 a. m. – 10:00 p. m.



L-S | 04:00 a. m. – 11:00 p. m. D-F | 04:00 a. m. – 10:00 p. m. M82 Portal 20 de Julio – Clínica El Bosque

L-S | 04:00 a. m. – 11:00 p. m. D-F | 06:00 a. m. – 10:00 p. m.

L-S | 04:00 a. m. – 11:00 p. m. D-F | 06:00 a. m. – 10:00 p. m. T04 Portal del Sur – Potosí

L-S | 04:00 a. m. – 11:00 p. m. D-F | 05:00 a. m. – 10:00 p. m.

L-S | 04:00 a. m. – 11:00 p. m. D-F | 05:00 a. m. – 10:00 p. m. T55 Portal Norte – Portal Suba

L-S | 04:00 a. m. – 11:00 p. m. D-F | 05:00 a. m. – 10:00 p. m.

L-S | 04:00 a. m. – 11:00 p. m. D-F | 05:00 a. m. – 10:00 p. m. T08 Portal Suba – Tuna Alta

L-S | 04:00 a. m. – 07:00 p. m. D-F | 05:00 a. m. – 07:00 p. m.

L-S | 04:00 a. m. – 07:00 p. m. D-F | 05:00 a. m. – 07:00 p. m. TC30 Puerta al llano – Portal Usme

L-S | 04:00 a. m. – 11:00 p. m. D-F | 05:00 a. m. – 10:00 p. m.

¿Cómo ver rutas de Transmilenio en Google Maps?

La aplicación ofrece una visión clara de las rutas disponibles, los tiempos de llegada estimados y las estaciones cercanas, todo en tiempo real. Para acceder a esta información, los usuarios simplemente deben ingresar su destino en la barra de búsqueda y seleccionar la opción de transporte público. Google Maps mostrará las rutas de Transmilenio que mejor se adapten a su viaje, incluyendo detalles sobre transbordos y horarios.

Además de mostrar las rutas, también proporciona información útil sobre las troncales, como sus ubicaciones exactas, horarios de funcionamiento y servicios disponibles. Esta función es especialmente útil para los usuarios que necesitan planificar sus trayectos con anticipación o que desean evitar multitudes en horas pico.

Lee También

¿Cuál es la multa por colarse en Transmilenio?

La evasión del pago del pasaje en Transmilenio es una infracción que conlleva una multa tipo 2, según el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana. Para el año 2025, esta sanción asciende a 189.800 pesos. Sin embargo, los infractores pueden beneficiarse de un descuento del 50 % si hacen el pago dentro de los 5 días hábiles siguientes a la imposición del comparendo, reduciendo el monto a 94.900 pesos.

Es importante tener en cuenta que, además de esta amonestación, existen otras sanciones para comportamientos inadecuados como saltarse los torniquetes o ingresar y salir por puertas no autorizadas, las cuales corresponden a infracciones tipo 1 y tienen un valor de 86.666 pesos.

