El mejor Transmilenio para ir al Portal 80 desde el 20 de Julio, se caracteriza por ser bastante ágil, ya que gasta solo una hora, un tiempo bastante reducido teniendo en cuenta la distancia que existe entre estos dos puntos, el tráfico y los semáforos. Además, el flujo de pasajeros que se mueven en este trayecto es bastante alto, así que la idea es beneficiar a la mayor cantidad de ciudadanos posible y así fomentar el uso de transporte público para reducir la contaminación, los trancones y los gastos.

Pero no solamente existen soluciones en este tramo de la capital, ya que también hay rutas que son las más veloces para ir del Portal Norte a la calle 100, destacando que la versatilidad del sistema está bien planificada. No obstante, la capacidad es el principal problema, ya que los usuarios han visto cómo muchos buses ya no dan abasto debido a la enorme cantidad de personas y la limitada oferta de articulados en horas pico.

Los Transmilenios que sirven para viajar al Portal 80 desde el 20 de Julio son 2, debido a que se debe hacer transbordo. El primero que se debe tomar es el C25 y deberá bajarse en la estación NQS Calle 75, luego hacer transbordo y coger el D22. Hay que recalcar que, según la aplicación de TransMi App, el recorrido suele durar una hora (en promedio) y es el salvavidas para cientos de trabajadores y estudiantes que deben dirigirse a ese destino.

Los bogotanos esperan que con la llegada del metro se empiecen a agilizar todos los procesos de transporte y así evitar duras saturaciones e incomodidades en las posibilidades que hay actualmente.

¿Qué Transmilenio sale del Portal 20 De Julio?

El Portal 20 de Julio es un punto de conexión clave en el sistema Transmilenio de Bogotá, sirviendo como punto de partida y llegada para varias rutas troncales y alimentadoras. Entre las rutas troncales más importantes que operan desde este portal, se encuentra la L25, que conecta el suroriente de la ciudad con el noroccidente, llegando hasta el Portal Suba. Además, la ruta C25 realiza el recorrido inverso, desde el Portal Suba hasta el Portal 20 de Julio.

De acuerdo con la página web de la empresa, estos son los principales servicios que salen desde ese punto de la capital:

2 – Portal 20 de Julio – Museo Nacional – FNG

B18 – Portal 20 de Julio – Terminal del Norte.

C25 – Portal 20 de Julio – Portal Suba.

D81 – Portal 20 de Julio – Br. El Cortijo.

K10 – Portal 20 de Julio – Portal Eldorado – CC Nuestro Bogotá.

L10 – Portal Eldorado – CC Nuestro Bogotá – Portal 20 de Julio.

M82 – Portal 20 de Julio – Clínica El Bosque.

¿Cómo saber qué ruta de Transmilenio me sirve?

En la era digital, planificar el viaje en TransMilenio es más fácil que nunca. La aplicación TransMiApp se ha convertido en una herramienta indispensable para los usuarios, permitiendo consultar rutas, horarios y la ubicación en tiempo real de los buses. Además, la página web oficial de la empresa ofrece un buscador de rutas y mapas detallados, facilitando la planificación de los desplazamientos.

No olvide que también puede consultar las paradas y paraderos del SITP, el sistema complementario de buses urbanos, para una experiencia de viaje más completa.

Si prefiere una experiencia más personalizada, también existe la opción de utilizar aplicaciones de terceros como Moovit, que te permiten diseñar sus recorridos, conocer las rutas más eficientes y recibir alertas sobre el estado del tráfico. Además, TransMilenio cuenta con personal en las estaciones y portales que pueden brindarle información y orientación sobre las rutas disponibles. No dude en preguntarles, pues están ahí para ayudarle a llegar a su destino de la manera más rápida y segura posible.

