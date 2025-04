Un video viral causó todo tipo de comentarios, pues se veía a un joven, vestido con la camiseta de la Selección Colombia, mientras se grababa cantando una canción en la que justificaba la evasión del pago del pasaje en Transmilenio.

“Yo no voy a pagar, yo no voy a pagar y el que me moleste lo voy a levantar a […]. Yo no pago ni aquí, yo no pago ni allá porque soy guajiro en esa […], así tranquilo me voy a volar”, entonaba el joven en el video, mientras ingresaba irregularmente a la estación Tercer Milenio.