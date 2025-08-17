Bre-B es el nuevo sistema de pagos instantáneos en Colombia que permite transferencias entre bancos en tiempo real, disponible las 24 horas y usando solo el número de celular o correo electrónico del usuario. Integrado en las aplicaciones bancarias, facilita pagos en comercios y entre personas sin necesidad de conocer el número de cuenta, con validación inmediata y notificaciones en segundos. Su objetivo es ofrecer una alternativa rápida, segura y de bajo costo frente al uso de efectivo y a métodos tradicionales como ACH o datáfonos.

¿Qué pasará con las llaves de Bre-B en Bancolombia?

Bancolombia fue una de las primeras entidades en implementar este sistema de llaves y sus clientes ya llevan varios meses adaptándose a esta opción. Sin embargo, el banco anunció que entre el 19 y el 23 de agosto, entre las 11:00 p. m. y las 5:00 a. m. habrá una restricción en Bre-B.

En su aplicación, Bancolombia explicó que los usuarios no podrán entrar a la opción llamada ‘Bre-B Tus Llaves’ en el espacio de tiempo determinado, que es el espacio en el que se inscriben y se revisan cuáles son las que están inscritas. No obstante, las transferencias entre llaves sí estarán activas y se podrán usar con normalidad.

Bancolombia alertó a usuarios de Bre-B por posibles estafas

Los delincuentes envían mensajes de texto en los que notifican falsas transferencias y adjuntan un enlace fraudulento que lleva a una página que imita a Bancolombia, con el fin de robar datos de acceso a la banca virtual y vaciar las cuentas de las víctimas.

Frente a estos casos, Bancolombia emitió una alerta urgente recordando que las operaciones con Bre-B nunca requieren ingresar a enlaces externos ni compartir contraseñas o datos sensibles. La entidad pidió a los usuarios ignorar este tipo de mensajes y no aceptar ni rechazar transferencias a través de enlaces, para evitar caer en fraudes digitales.

