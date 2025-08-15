El Grupo Gelsa, a través de su gerente, informó en La República que está trabajando en su propia billetera digital, TodoPay, una plataforma que funcionará con el soporte de Powwi, Sociedad Especializada en Depósitos y Pagos Electrónicos dirigida a personas naturales y que también hace parte de la compañía.

La nueva billetera digital estará disponible desde septiembre de 2025, aseguró el diario, mes en el que también empezará a funcionar oficialmente Bre-B, sistema del Banco de la República para hacer transferencias inmediatas entre distintas entidades bancarias, y que estará implementado en TodoPay.

“Esta alianza nos ha permitido consolidar un proyecto que vamos a lanzar muy pronto, que es nuestra billetera digital TodoPay, que se movilizará dentro del ecosistema de Paga Todo, para todos los productos que nosotros tenemos”, declaró Chaparro en la entrevista.

La idea, agregó, es también facilitarles el proceso de negocio a sus vendedores y a los clientes para que ahora tengan la opción de hacer pagos electrónicos, y no se vean limitados por el efectivo.

“También se está transformando hacia un modelo B2B, para crear directamente a nuestros vendedores esas cuentas Powwi Negocio, para que puedan pagar, por medio de esta plataforma y nosotros podamos movilizar con ellos estos dineros”, agregó el gerente general de la compañía.

¿Qué hace la empresa Gelsa?

el Grupo Empresarial en Línea S.A. (Gelsa) se ha consolidado como un actor clave del sector multiservicios en Colombia. A través de su red comercial —especialmente la plataforma Paga Todo— la empresa conecta a ciudadanos, aliados y empresas, ofreciendo soluciones transaccionales en Bogotá y Cundinamarca.

“Grupo Gelsa lleva más de 22 años en el mercado. Es una empresa de juegos de suerte, azar y de servicios. Somos la red transaccional más grande que existe en Bogotá y Cundinamarca”, dijo Chaparro en La República.

Gelsa opera más de 2.500 puntos directos y 12.000 terminales, disponibles tanto en establecimientos propios como con aliados comerciales, en la mayoría de localidades de Bogotá y 116 municipios de Cundinamarca.

