Con presencia en 700 municipios de 18 departamentos y más de 145.000 clientes (52 % mujeres), la entidad ofrece productos como CDT y cuentas de ahorro con propósito, orientados a metas específicas y con rentabilidades superiores al promedio del mercado.

Su cartera supera los 722.000 millones de pesos y las captaciones, 200.000 millones de pesos, con proyecciones de crecer 50 % en captaciones y 25 % en cartera para 2025, detalló La República.

(Vea también: Bancos en Colombia atraviesan situación dura con sus clientes y podrían plantear cambios).

Entre sus planes destaca la emisión de bonos sostenibles en el primer semestre de 2026, con énfasis en financiamiento para mujeres (bonos rosados o fucsias), así como proyectos sociales y verdes.

Linares pretende fortalecer la inclusión financiera mediante tecnología accesible, educación digital y herramientas para asesores que agilicen créditos y apertura de cuentas, añadió ese medio.

La estrategia incluye el desarrollo de Centros de Desarrollo Empresarial y soluciones adaptadas a segmentos como mujeres, jóvenes rurales y productores agropecuarios.

Además, la app y el portal transaccional funcionan 24/7, con próximas integraciones como transferencias gratuitas vía Transfiya. El enfoque general es evolucionar del microcrédito a las microfinanzas integrales, impulsando el desarrollo regional y evitando la migración forzada.

