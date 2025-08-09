La Agencia de Seguros Falabella y Banco Falabella firmaron una alianza estratégica por cinco años con AXA Colpatria y MetLife, vigente desde el 1 de agosto de 2025, para fortalecer su oferta de seguros en Colombia y beneficiar a más de dos millones de clientes.

AXA Colpatria será responsable de seguros de salud, generales y bancarios, mientras que MetLife se enfocará en seguros de vida.

(Vea también: Bancos en Colombia atraviesan situación dura con sus clientes y podrían plantear cambios).

La gerente de la Agencia de Seguros Falabella, María Cristina Castillo, destacó que esta unión permitirá innovar y ampliar la oferta con un enfoque digital y centrado en el cliente.

Lee También

Rodrigo Sabugal, gerente del Banco Falabella, resaltó que el acuerdo consolida una colaboración de más de una década. Por su parte, Alexandra Quiroga, de AXA Colpatria, subrayó que esta alianza refuerza una relación de 16 años y permitirá ofrecer un portafolio de alto valor.

Carlos Mitnik, gerente de MetLife Colombia, afirmó que el convenio reafirma 13 años de trabajo conjunto, mientras que Javier Cabello, de MetLife Xcelerator, enfatizó el impulso a soluciones innovadoras para democratizar el acceso a seguros en la región.

El objetivo es ampliar y mejorar el portafolio, priorizando la salud, y simplificar la vida de los clientes mediante servicios accesibles y experiencias superiores.

Cuántos años llevan Seguros Falabella y Banco Falabella en Colombia

La historia de Seguros Falabella y Banco Falabella en Colombia está estrechamente ligada a la expansión del grupo chileno Falabella en América Latina. Falabella, uno de los conglomerados de retail y servicios financieros más importantes de la región, comenzó su incursión en Colombia en la década de 2000, inicialmente a través de sus tiendas por departamentos y posteriormente con la apertura de su brazo financiero.

Banco Falabella inició operaciones en el país en 2005 como CMR Falabella, ofreciendo principalmente productos de crédito como tarjetas, créditos de libre inversión y financiamiento para compras, con un enfoque en atender tanto a clientes de sus tiendas como a un público más amplio. Su propuesta se centró en integrar el retail con los servicios financieros, aprovechando la amplia base de clientes que ya tenía en el mercado colombiano.

En paralelo, Seguros Falabella surgió como la unidad especializada en la comercialización de seguros dentro del ecosistema financiero del grupo. Esta agencia comenzó a operar en Colombia con el objetivo de ofrecer pólizas adaptadas a las necesidades del consumidor promedio, utilizando canales digitales y presenciales. Su estrategia se basó en alianzas con aseguradoras líderes, lo que le permitió ofrecer un portafolio diversificado que incluía seguros de vida, salud, automóviles, hogar y productos bancarios asegurados. Gracias a este modelo, la compañía pudo llegar a millones de clientes y posicionarse como un actor relevante en la distribución de seguros masivos.

La sinergia entre Banco Falabella y Seguros Falabella ha sido clave para su crecimiento. El banco actúa como canal de distribución y punto de contacto con los clientes, mientras que la agencia de seguros amplía la propuesta de valor con productos que complementan la oferta financiera. Esto ha permitido que, a lo largo de los años, se fortalezcan en el mercado colombiano a través de campañas conjuntas, soluciones empaquetadas y un servicio enfocado en la experiencia del cliente.

Con el tiempo, estas dos entidades han evolucionado hacia un enfoque más digital, incorporando plataformas tecnológicas que facilitan la contratación, pago y gestión de productos de forma remota. Además, han profundizado sus alianzas estratégicas con aseguradoras internacionales como AXA Colpatria y MetLife, fortaleciendo su presencia y capacidad de innovación.

Hoy, Seguros Falabella y Banco Falabella son parte de un ecosistema financiero que no solo ofrece soluciones de crédito y ahorro, sino también protección integral para sus clientes, manteniendo como eje central la cercanía, accesibilidad y la integración de servicios para simplificar y mejorar la vida de las personas en Colombia.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de economía hoy aquí.