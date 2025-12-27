En medio de la expectativa por el ajuste del salario mínimo para el año 2026, el Ministerio del Trabajo aclaró que todavía no existe una decisión definitiva sobre el porcentaje de incremento, frente a versiones que señalaban un posible aumento cercano al 19 %.

Sigue a PULZO en Discover

(Vea también: ¿Qué es el ‘salario mínimo vital’ que anunció el presidente Petro? Así lo define la OIT)

Antonio Sanguino, ministro de Trabajo, en diálogo con Blu Radio, explicó que el Gobierno se encuentra actualmente haciendo cálculos técnicos y jurídicos para la construcción del decreto que establecerá la nueva cifra salarial.

“No sé de dónde recibiría esa información Blu, porque quienes estamos encargados de formular el decreto somos el Ministerio del Trabajo y el equipo técnico, en diálogo con otros ministerios y con el presidente”, afirmó el funcionario a la emisora.

Lee También

Según indicó, cualquier porcentaje que circule antes del anuncio oficial corresponde únicamente a estimaciones y no a una decisión tomada. El funcionario fue enfático en señalar que no hay datos concluyentes y que cifras como el 18 % o 19 % no han sido confirmadas por el Ministerio.

Más para leer: Trabajadores en Colombia tendrán cambio desde este 25 de diciembre y muchos ajustarían turnos

Aterrizan a quienes se emocionan con el salario de $ 1’800.000 por consecuencias que tendría

¿Cuándo se dará a conocer el incremento del salario mínimo para 2026 en Colombia?

El Gobierno prevé anunciar el incremento del salario mínimo a finales de diciembre, dentro de los plazos establecidos por la ley. El decreto deberá cumplir con los lineamientos técnicos, jurídicos y constitucionales antes de su publicación oficial.

El ministro detalló que el ajuste del salario mínimo se determina a partir del análisis de múltiples variables, entre ellas:

La inflación y su comportamiento reciente

Las tasas de interés

Los datos de productividad y crecimiento económico

El principio constitucional del salario mínimo vital y móvil

Recomendaciones de organismos internacionales

Sanguino recordó que el concepto de salario mínimo vital no es exclusivo del actual Gobierno, sino un criterio respaldado por la legislación colombiana, la Corte Constitucional y organismos internacionales, cuyo objetivo es garantizar condiciones dignas para los trabajadores.

Finalmente, reiteró que cualquier cifra debe considerarse especulativa hasta que el Gobierno haga el anuncio oficial y señaló que los detalles del incremento serán explicados de manera pública una vez se expida el decreto correspondiente.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de economía hoy aquí.