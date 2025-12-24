En la alocución presidencial de la noche del 23 de diciembre, el presidente Gustavo Petro dio pistas sobre un incremento del salario mínimo muy alto para 2026. Aunque no dijo la cifra final —pues tiene hasta el 30 de diciembre para confirmarla vía decreto—, sí acuñó el concepto de “salario mínimo vital”, con el que dio luces de que el aumento para el próximo año será diferente.

Sigue a PULZO en Discover

El salario mínimo vital nace de un informe de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), en el que se explica cuál es el ingreso mínimo que debe recibir una familia para que realmente le sirva para solventar sus necesidades.

Jorge Espinosa, en Caracol Radio, explicó que “nos dimos poca cuenta todos, durante la discusión del salario mínimo por allá en noviembre, de que hay un artículo de don Fabio Arias [presidente de la CUT —una de las organizaciones que todos los años participa en la discusión para definir el salario mínimo—] (…) que mencionaba precisamente este asunto del estudio de la OIT sobre el salario mínimo. Lo que dice él es que, según la OIT, el salario mínimo en Colombia no es nada vital”.

A partir de esto, el periodista de Caracol hizo un cálculo de cuánto quedaría el salario mínimo bajo el concepto de “vital” de la OIT: “Esas cifras son más o menos las siguientes: un adulto requiere 2.856 calorías al día; eso equivale a 394.000 pesos mensuales. Si usted tiene un hogar de cuatro personas, que es como hacer el cálculo promedio, eso da 1’288.000 pesos solo en alimentación. A eso hay que sumarle vivienda digna: 711.000 pesos por hogar. Y hay otros gastos, como salud, educación, transporte y comunicaciones. Conclusión: el salario mínimo vital para una familia de cuatro es de 2’982.000 pesos. Pero la OIT estima —y por eso es importante este punto que el presidente mencionó— que en Colombia, en un hogar de cuatro personas, hay 1,5 asalariados, de manera que el salario mínimo neto vital por trabajador es de 1’988.640 pesos. Y el vital bruto, supongo que con esto se refieren al transporte, es de 2’147.000 pesos. Si esto es lo que el presidente va a tener en cuenta, son, calculemos, unos dos millones de pesos. Hoy el salario mínimo es de 1’400.000, sin incluir transporte. Yo creo que esta cifra es en la que el presidente está pensando, porque es de lo que está hablando”.

Lee También

Bajo el análisis hecho por Jorge Espinosa, el salario mínimo vital para 2026 estaría rondando los 1’988.640 pesos, sin subsidio de transporte. Sin embargo, hay un aspecto muy importante que se debe tener en cuenta: el cálculo está hecho sobre una familia de cuatro personas, pero cada vez son más comunes las familias unipersonales o las parejas sin hijos, lo que pondría una variable adicional sobre la mesa.

Otra alternativa es que el Gobierno establezca dos tipos de salario mínimo: uno para las personas que viven solas y las parejas que no tienen hijos, que estaría cercano al 11 % o 12 % del que habló Armando Benedetti; y otro para las familias de cuatro o más personas, en el que se establezca un salario mínimo vital mucho más elevado, que sí estaría llegando a los dos millones de pesos.

Por el momento, ni el presidente ni el ministro de Trabajo han dado luces claras sobre la cifra final. En la página web de la Presidencia solo se publicó un comunicado en el que se señala que el “alza del salario mínimo de 2026 tendrá en cuenta la canasta vital de una familia”.

De concretarse un aumento como el que plantea Espinosa, con base en las cifras de la OIT y las palabras del presidente, el salario mínimo subiría 565.140 pesos, lo que representaría un aumento del 39,7 %.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de economía hoy aquí.