A la luz de la reciente aprobación del incremento del salario mínimo por el Gobierno de Gustavo Petro en 2026, Jaime Dussán, presidente de Colpensiones, ha afirmado que la entidad está financiera y estructuralmente preparada para afrontar los cambios que eso conllevará. Esta afirmación llega en medio de la expectativa por la decisión de la Corte Constitucional sobre la demanda de nulidad de la reforma pensional, una iniciativa clave en el actual mandato presidencial.

Dussán comentó a Pulzo y otros medios que la entidad goza de una solidez financiera envidiable. “No tenemos ninguna dificultad en materia presupuestal. Vamos a tener los recursos necesarios para las implicaciones que tendrá el incremento del salario mínimo, el cual estaría por encima de los dos dígitos”, precisó el presidente de Colpensiones.

Este planteamiento va en contravía de algunas opiniones de expertos económicos que alertan sobre posibles impactos fiscales derivados de alzas desmedidas en el salario mínimo. No obstante, Dussán ve este incremento como un beneficio directo para los jubilados. “Más del 53 % de nuestros pensionados devengan salario mínimo”, recordó.

El ejecutivo también criticó fuertemente las prácticas de gobiernos anteriores, que dejaban “atrocidades” al final de su período. En cambio, prometió que su gestión busca dejar a Colpensiones en las mejores condiciones financieras y operativas posibles. En este sentido, Dussán proyectó contrataciones limitadas solo hasta el primer semestre de 2026, coincidiendo con el último año del actual gobierno. Esta estrategia, según el presidente de la entidad, dejará la responsabilidad de nuevas contrataciones al próximo mandatario de Colpensiones.

El reto financiero que se avecina, de acuerdo con Dussán, será manejable gracias a un presupuesto de 80 billones de pesos para 2026. Este monto, apoyado por una “ventana de oportunidades” que la Corte Constitucional ha abierto, permitiría la transferencia masiva de cotizantes de fondos privados de pensiones a Colpensiones.

Otro de los temas que Dussán resaltó en su discurso fue los traslados. Según el presidente de Colpensiones, en 2025 se registraron 120.000 personas cambiando sus pensiones de los fondos privados a Colpensiones. “Nuestra obligación legal es asumir a los afiliados de alto riesgo, como bomberos, celadores y guardias” explicó Dussán.

Aparte de este cambio en la política pensional en el país, Dussán también hizo énfasis en que la sostenibilidad del sistema es clave. Al parecer, la entidad se está preparando para un flujo masivo de nuevos cotizantes de bajos ingresos, sin comprometer la liquidez financiera de la entidad, a pesar del anunciado incremento del salario mínimo.

