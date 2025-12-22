Bogotá y su región cerraron 2025 con un balance empresarial que confirma la resiliencia y el dinamismo de la economía local. De acuerdo con cifras de la Cámara de Comercio de Bogotá (CCB), actualmente hay 496.686 empresas activas, un número que refleja no solo la creación de nuevos negocios, sino también la consolidación de miles de emprendimientos que siguen apostándole al crecimiento formal.

Entre enero y el 30 de noviembre de este año se crearon 81.372 empresas, lo que representa 4.630 más que en el mismo periodo de 2024, es decir, un crecimiento del 6 %. A esto se suma un dato clave: 415.314 empresas renovaron su matrícula mercantil, lo que evidencia que los empresarios siguen viendo en la formalidad una herramienta para fortalecerse y acceder a nuevas oportunidades.

Uno de los frentes más relevantes fue el fortalecimiento empresarial, con 150.800 personas atendidas y 35.000 emprendedores y empresas beneficiados a través de los 19 clústeres de la CCB, enfocados en talento humano, innovación, sostenibilidad e internacionalización. Más de 6.800 empresas recibieron acompañamiento especializado y a profundidad.

La economía popular y solidaria también tuvo un protagonismo especial. Eventos como +Talante y el Festival +Talante reunieron a miles de asistentes, generaron ventas por más de $792 millones y visibilizaron a cientos de negocios locales. A esto se suman los resultados de los ZASCA, que fortalecieron unidades productivas de sectores como confección, calzado, agroindustria y tecnología.

En innovación, la ciudad dio un paso clave con el inicio de la construcción del Campus de Ciencia, Tecnología e Innovación, un edificio de 23 pisos que será epicentro del emprendimiento tecnológico. Además, Bogotá fue reconocida por StartupBlink como el ecosistema de startups de inteligencia artificial de más rápido crecimiento en Suramérica en 2025.

El año también estuvo marcado por la internacionalización, con empresas locales presentes en eventos como MOMAD Madrid y la New York Fashion Week, y por grandes citas culturales y comerciales como ARTBO, Bogotá Music Market y Bogotá Fashion Week, que dejaron millonarios impactos económicos.

Con estas cifras, Bogotá–Región consolida su posición como uno de los principales motores empresariales del país y reafirma que, incluso en contextos retadores, el emprendimiento sigue siendo una apuesta firme para miles de colombianos.

