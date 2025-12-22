Amor Perfecto anunció la apertura reciente de un nuevo punto de venta en la Casa El Cabrero, una hacienda emblemática del paisaje cultural cafetero ubicada en Armenia (Quindío).

Este espacio marca un encuentro entre historia, arquitectura y tradición cafetera, integrado a una propuesta contemporánea que busca ampliar la oferta del café de especialidad a nuevos públicos en un entorno patrimonial.

Con más de 130 años de historia, la Casa El Cabrero representa un modelo de hacienda cafetera que influyó en el desarrollo económico, social y cultural de la región. La imponente fachada roja, los jardines que rodean la casa y el uso de materiales y técnicas tradicionales convierten este lugar en un referente del patrimonio del Eje Cafetero.

La Casa El Cabrero abrió sus puertas nuevamente hace un par de meses, bajo un modelo de casa museo, cafetería y espacio para eventos, permitiendo así que visitantes recorran sus instalaciones y conozcan el valor histórico que hay detrás de la fachada, además de participar en experiencias culturales y gastronómicas.

Amor Perfecto llegó con un punto de venta que rinde homenaje a la tradición cafetera colombiana, en el que ofrecen cafés de origen provenientes de distintos caficultores del país, preparados con el rigor y la sensibilidad que caracterizan a la marca.

“La Casa El Cabrero representa los valores que compartimos como marca: respeto por el origen, cuidado por los procesos y una profunda conexión con la historia del café colombiano. Este punto de venta es una invitación a vivir el café desde su raíz”, afirmó Luis Fernando Vélez, fundador de Amor Perfecto.

La marca resalta que este tipo de iniciativas impulsan el turismo cultural, fortalecen la memoria cafetera y promueven el disfrute del café de especialidad en escenarios auténticos, donde pasado y presente dialogan alrededor de una de las tradiciones más representativas de Colombia.

