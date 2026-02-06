El subsidio de energía en Colombia es un beneficio económico que otorga el Estado para reducir el valor de la factura eléctrica de los hogares de menores ingresos. Este apoyo está dirigido exclusivamente a los usuarios residenciales de los estratos 1, 2 y 3, y busca garantizar el acceso a un consumo mínimo de electricidad necesario para cubrir las necesidades básicas de una familia, expone Enel.

El mecanismo se basa en el concepto de consumo de subsistencia, que corresponde a la cantidad mínima de energía que requiere un hogar promedio para su funcionamiento esencial, teniendo en cuenta el uso de electrodomésticos básicos como nevera, iluminación, ventilación y otros aparatos indispensables.

Hasta ese límite de consumo, el valor del kilovatio hora (kWh) se cobra con tarifa subsidiada. Si el hogar supera ese umbral, el excedente se paga a tarifa plena.

¿Cómo funciona el subsidio según el estrato y el consumo?

El porcentaje del subsidio depende directamente del estrato socioeconómico del inmueble y se aplica únicamente sobre el consumo de subsistencia. De acuerdo con la regulación vigente expuesta por Enel, los apoyos funcionan así:

Estrato 1: el subsidio puede llegar hasta el 60 % del valor del consumo básico.

Estrato 2: el subsidio puede ser de hasta el 50 %.

Estrato 3: recibe un subsidio del 15 %.

Esto significa que no toda la factura está subsidiada. Solo el consumo que se encuentre dentro del rango definido como básico recibe el descuento. Si el hogar consume más energía de la establecida como subsistencia, ese consumo adicional se cobra sin subsidio.

Por esta razón, el control del consumo mensual es clave para aprovechar al máximo este beneficio estatal.

¿Cuántos kWh cubre el subsidio y cómo se puede calcular?

El consumo de subsistencia no es igual en todo el país. En Colombia, este varía según la altura sobre el nivel del mar del municipio donde se encuentra la vivienda, debido a factores climáticos y de demanda energética.

Los topes definidos son los siguientes:

Municipios ubicados a 1.000 metros o más sobre el nivel del mar: el consumo de subsistencia es de 130 kWh mensuales.

Municipios ubicados por debajo de los 1.000 metros sobre el nivel del mar: el consumo de subsistencia es de 173 kWh mensuales.

Para calcular si un hogar es beneficiario y cuánto recibe de subsidio, se deben tener en cuenta tres elementos: el estrato del inmueble, el consumo mensual registrado en la factura y la ubicación del municipio.

La aplicación de estos subsidios está regulada por la Ley 142 de 1994, que establece los principios de solidaridad y redistribución en los servicios públicos domiciliarios. Según esta norma, los usuarios de estratos 5 y 6, así como los sectores comercial e industrial, pagan una contribución adicional cercana al 20 %, recursos que se destinan a financiar los subsidios de los estratos más bajos.

