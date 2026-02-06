Recibir dinero desde el exterior es una práctica cada vez más común en Colombia, ya sea por remesas familiares, trabajos con empresas extranjeras o pagos por servicios.

Sin embargo, una de las dudas más frecuentes entre los usuarios es si los bancos cobran —y cuánto— por recibir estos giros internacionales. Bancolombia, Banco de Bogotá y Davivienda tienen condiciones distintas que vale la pena conocer antes de elegir.

Bancolombia aclara que no aplica una comisión directa por recibir divisas desde el exterior. Los clientes pueden recibir montos desde un dólar hasta cerca de 250.000 dólares a través de la Sucursal Virtual Personas, y valores superiores mediante la Mesa de Dinero. Eso sí, la entidad advierte que en el proceso pueden intervenir bancos intermediarios del exterior, los cuales sí podrían aplicar cobros adicionales que no dependen del banco colombiano.

Otro punto clave es la tasa de cambio. En este caso, el cliente puede pactar la tasa a la que venderá las divisas, la cual varía según las condiciones del mercado y no necesariamente coincide con la TRM. Bancolombia permite recibir giros en monedas como dólares, euros, libras esterlinas, yenes, dólares canadienses, pesos mexicanos y francos suizos, entre otras. La operación también puede estar sujeta al cobro del 4×1.000 y al IVA, según el caso.

En el Banco de Bogotá, recibir dinero del exterior tampoco tiene costo para el beneficiario. El banco cuenta con alianzas con remesadoras que operan en más de 190 países, lo que permite que el dinero llegue directamente a la cuenta del cliente en cuestión de minutos. El límite para este servicio es de hasta un equivalente a 5.000 dólares en pesos colombianos dentro de un periodo de 30 días.

Este servicio está disponible únicamente para personas naturales con cuentas de ahorro o corriente y se utiliza principalmente para remesas familiares. El costo del envío lo asume quien realiza el giro desde el exterior, y varía según la empresa de remesas y el país de origen, pero el receptor en Colombia no paga comisión alguna.

Por su parte, Davivienda maneja dos esquemas distintos. Cuando el envío se hace a través de casas remesadoras aliadas, el beneficiario no paga ningún costo. Sin embargo, si el dinero llega mediante el sistema interbancario internacional (Swift), sí se aplican comisiones que dependen del monto y del canal usado. Por ejemplo, los cobros van desde 5 dólares más IVA para montos de hasta 5.000 dólares, hasta 20 dólares más IVA si la operación se hace a través de la Mesa de Dinero.

Davivienda permite recibir los recursos en cuentas bancarias, DaviPlata o incluso en efectivo, lo que amplía las opciones para quienes reciben dinero desde el exterior de manera frecuente o esporádica.

En conclusión, aunque muchos bancos no cobran directamente por recibir remesas, es clave revisar si hay costos por intermediarios, tasas de cambio aplicadas y canales utilizados, ya que estos factores pueden afectar el valor final que llega al bolsillo del usuario.

