Estar reportado en Datacrédito no significa que todas las puertas financieras estén cerradas. Para miles de colombianos, un atraso en una tarjeta o un préstamo basta para ver cómo se complican oportunidades esenciales, como acceder a vivienda, estudiar o resolver emergencias económicas. Sin embargo, algunas entidades financieras han diseñado productos que consideran la situación actual del solicitante, más allá del historial negativo.

Según la ley colombiana, los reportes negativos pueden permanecer hasta el doble del tiempo de la mora, con un máximo de cuatro años, siempre que la deuda haya sido saldada. Mientras este registro existe, el acceso a créditos tradicionales se vuelve limitado, aunque no imposible.

¿Cómo funcionan los créditos para personas reportadas en Datacrédito?

En este contexto, la libranza se ha convertido en una de las modalidades más confiables para personas con reportes negativos. Aquí, las cuotas se descuentan directamente del salario o la pensión, lo que reduce el riesgo para el prestamista y facilita la aprobación del crédito. Algunas entidades han diseñado productos que evalúan otros factores más allá del puntaje. En estos casos, la clave no es el historial perfecto, sino la capacidad real de pago.

Por eso, modalidades como la libranza, en la que las cuotas se descuentan directamente del salario o la pensión, se han convertido en la principal puerta de entrada para quienes buscan una segunda oportunidad financiera. Esta modalidad asegura que el dinero llegue automáticamente al banco, reduciendo riesgos y facilitando la aprobación de préstamos incluso a quienes tienen reportes negativos.

Bancos que ofrecen alternativas para reportados en Datacrédito; ¿cómo acceder?

Ante las restricciones que suelen existir frente a los reportes negativos, en el mercado colombiano algunas entidades financieras, tanto de la banca tradicional como de otros sectores, ofrecen alternativas de crédito bajo condiciones específicas, enfocadas en evaluar la capacidad de pago actual y el perfil del solicitante.

Banco de Bogotá: ofrece préstamos a personas con moras a través de créditos de libranza. Los montos no son elevados, generalmente entre unos pocos cientos y algunos millones de pesos, y las cuotas se descuentan directamente del salario, lo que disminuye el riesgo de incumplimiento. Además, el banco evalúa la estabilidad laboral y la capacidad de pago antes de aprobar la operación, asegurando que la deuda sea sostenible para el solicitante.

Finandina: enfoca parte de su oferta en personas que buscan reconstruir su historial crediticio. Sus créditos no requieren codeudor, pero sí una evaluación estricta de la capacidad de pago, que analiza ingresos, gastos y nivel de endeudamiento. Los plazos suelen ser flexibles, entre 12 y 36 meses, y el banco ofrece seguimiento personalizado para evitar retrasos, convirtiéndolo en un producto pensado para quienes necesitan recuperar confianza financiera.

RapiCredit: se presenta como una alternativa para montos bajos y necesidades inmediatas, desde unos pocos cientos de miles de pesos hasta montos moderados. Aunque presta a personas reportadas, las tasas de interés suelen ser más altas que las de la banca tradicional, lo que compensa el riesgo asumido. Los desembolsos son rápidos, en cuestión de horas, y los pagos se pueden programar de forma semanal o quincenal, según la capacidad del cliente.

Fondo Nacional del Ahorro (FNA): ofrece a sus afiliados opciones de financiación para vivienda, incluso a quienes registraron moras en el pasado. Los plazos pueden extenderse hasta 30 años, con cuotas acordes a los ingresos del solicitante, y los montos se ajustan a los límites del programa de vivienda. La entidad evalúa la capacidad de pago y establece condiciones especiales para garantizar que el préstamo sea viable y no genere un nuevo incumplimiento.

Acceder a estos créditos implica asumir condiciones más exigentes y costos mayores, especialmente cuando existen antecedentes de mora, que conllevan sanciones y restricciones en el sistema financiero. Por eso, especialistas en finanzas recomiendan evaluar con cuidado cada decisión y no usar el crédito como una solución momentánea que termine agravando el problema.

Además del financiamiento, existen alternativas para ordenar las deudas. Empresas de asesoría financiera, como Bravo, ofrecen acompañamiento para negociar obligaciones en mora y diseñar planes de pago ajustados a la realidad de cada persona.

Salir de Datacrédito no es inmediato, pero sí posible. Con información clara, decisiones responsables y apoyo profesional, el reporte deja de ser una etiqueta permanente y se convierte en un punto de partida para recuperar la estabilidad financiera.

