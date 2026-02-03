Varios bancos en Colombia siguen prestando dinero incluso a personas que aparecen reportadas en Datacrédito, una situación que en 2026 se ha convertido en una de las búsquedas financieras más frecuentes entre quienes necesitan liquidez, pero arrastran problemas en su historial crediticio.

Aunque no se trata de créditos tradicionales, sí existen productos diseñados para sortear ese obstáculo y permitir el acceso a financiación bajo ciertas condiciones.

Estar reportado en una central de riesgo como Datacrédito suele cerrar muchas puertas. Los retrasos prolongados en pagos, las deudas vencidas o los incumplimientos reducen el puntaje crediticio y hacen que los bancos vean al solicitante como un perfil de alto riesgo. Por eso, la mayoría de entidades niega tarjetas de crédito o préstamos de libre inversión a quienes tienen reportes negativos activos.

Sin embargo, algunos bancos han encontrado una alternativa para prestar incluso en estos casos: el crédito por libranza. Esta modalidad se basa en el descuento automático de las cuotas desde la nómina o la pensión del cliente, lo que reduce el riesgo de impago y permite flexibilizar los filtros relacionados con Datacrédito.

Entre las entidades que manejan este tipo de productos está el Banco de Bogotá, que ofrece créditos por libranza sin exigir codeudor y con montos que pueden ser elevados, dependiendo del convenio que tenga la empresa empleadora o el fondo de pensiones. BBVA Colombia, por su parte, permite acceder a préstamos desde cifras bajas, incluso cercanas a los 600.000 pesos, con plazos que pueden extenderse hasta 10 años, especialmente para pensionados.

Banco Finandina también aparece como una opción para trabajadores formales y jubilados que, aunque tengan reportes, puedan demostrar ingresos estables. En estos casos, el análisis se centra más en la capacidad de pago actual que en los errores financieros del pasado. AV Villas, bajo esquemas similares, ha ofrecido libranzas a personas entre los 18 y 75 años, siempre que exista un convenio activo con el empleador.

Más allá de los bancos tradicionales, las fintech y plataformas digitales han ganado terreno como alternativa para personas reportadas. Empresas como RapiCredit y otras similares suelen aprobar préstamos de montos pequeños con desembolso rápido, aunque a cambio aplican tasas de interés más altas debido al riesgo que asumen.

Para quienes buscan crédito en 2026 pese a estar reportados, los expertos recomiendan priorizar la libranza, mantener ingresos demostrables, revisar periódicamente el estado en Datacrédito y comparar cuidadosamente las condiciones de cada oferta. Aunque sí hay opciones, tomar una mala decisión puede agravar la situación financiera en lugar de solucionarla.

