Con esta votación mayoritaria, la autoridad monetaria completa cinco sesiones consecutivas sin modificar su tasa de referencia, consolidando una postura de estabilidad en la política monetaria.

La decisión estuvo en línea con lo que anticipaba el mercado financiero, que mayoritariamente esperaba que el banco optara por no mover la tasa, pese a que algunos analistas no descartaban un eventual incremento ante las presiones inflacionarias y los desequilibrios externos.

De hecho, durante todo el año solo se ha hecho un recorte de 25 puntos básicos, que ocurrió en abril, lo que evidencia que el ciclo de reducción de tasas ha sido mucho más lento de lo que muchos hogares y empresas esperaban.

El gerente del Banco de la República, Leonardo Villar, explicó que la junta evaluó varios factores clave antes de tomar la decisión. Entre ellos, el comportamiento de la inflación, la evolución de los déficits comercial y de la balanza de pagos, así como el entorno internacional, marcado por tasas de interés elevadas en economías desarrolladas y una alta incertidumbre financiera global.

Según el emisor, aunque la inflación ha venido cediendo frente a los picos registrados en años anteriores, todavía se mantiene por encima de la meta de largo plazo, lo que obliga a actuar con prudencia.

Tasas de interés en Colombia: ¿qué pasa si no bajan?

Mantener la tasa de interés en 9,25 % tiene efectos directos e indirectos en distintos frentes de la economía. Para los hogares, significa que los créditos de consumo, tarjetas de crédito y préstamos hipotecarios seguirán siendo costosos, pues las entidades financieras no tienen incentivos inmediatos para reducir las tasas que cobran a los usuarios. En la práctica, quienes están pagando deudas continuarán enfrentando cuotas elevadas, y quienes planean endeudarse deberán hacerlo con cautela.

En el caso de las empresas, especialmente las pequeñas y medianas, la estabilidad de la tasa implica que el financiamiento para inversión seguirá siendo caro, lo que puede frenar nuevos proyectos, ampliaciones o contrataciones. Este es uno de los principales argumentos de los sectores productivos que han pedido al Banco acelerar los recortes para estimular la actividad económica.

Sin embargo, desde la óptica del Banco de la República, mantener una tasa alta también tiene beneficios. El principal es seguir anclando las expectativas de inflación, evitando que los precios vuelvan a dispararse. Una política monetaria restrictiva ayuda a moderar el consumo excesivo y a preservar la estabilidad del peso colombiano frente al dólar, algo clave en un contexto de volatilidad internacional.

Para los ahorradores, la decisión resulta positiva, ya que los rendimientos de productos como CDT y cuentas de ahorro se mantienen relativamente atractivos, permitiendo proteger el poder adquisitivo del dinero frente a la inflación.

