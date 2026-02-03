Ante los problemas reportados hoy, Pulzo se contactó con el equipo de Nequi, que desde hace varias horas intenta resolver y darles un parte de tranquilidad a sus más de 20 millones de usuarios en Colombia.

Según explicó la compañía, perteneciente al Grupo Bancolombia, sí hay intermitencias en la prestación del servicio y todo su equipo de tecnología se encuentra trabajando para dar soporte y garantizar el restablecimiento.

“Sobre las intermitencias en la app Nequi, en el momento tenemos intermitencias con el acceso a la app Nequi. Nuestro equipo está trabajando para solucionarlo”, explicó la empresa a Pulzo.

¿Qué servicios de Nequi funcionan bien hoy?

Ante las quejas de los usuarios, la plataforma también explicó que, mientras tanto, sí pueden usar los siguientes servicios:

La Tarjeta Nequi Visa, digital y física

Realizar pagos y recargas con PSE

Envíos y recepción de pagos por Bre-B

Recargas en corresponsales

“A nuestros clientes les recordamos que su plata y su información están seguras en Nequi, y los invitamos a conocer de primera mano el estado de nuestros servicios a través de la web oficial de estatus de Nequi y de los canales oficiales de Nequi”, enfatizó la compañía.

A través de redes sociales, los usuarios de la plataforma reportan varias horas de la caída y esperan a que el restablecimiento de sus servicios (en su totalidad) se dé prontamente.

