Con la cercanía de las consultas presidenciales de 2026, muchos ciudadanos se han preguntado si es posible participar en más de una consulta de partidos o movimientos políticos en una misma jornada electoral.

La inquietud ha tomado fuerza en redes sociales y espacios de opinión, especialmente ante la multiplicidad de consultas que se prevé para definir candidatos presidenciales en distintos sectores políticos. Frente a esto, la Registraduría Nacional del Estado Civil se ha pronunciado a través de su sección oficial de Preguntas Frecuentes.

Qué dice la Registraduría sobre votar en varias consultas

De acuerdo con la autoridad electoral, no está permitido que un ciudadano vote en más de una consulta de partidos o movimientos políticos.

“Las consultas de los partidos y movimientos políticos son consultas abiertas en las que pueden participar todos los ciudadanos que así lo deseen. Sin embargo, solo es posible participar en una de las consultas”, explica la Registraduría en su portal oficial.

Aunque cualquier ciudadano habilitado para votar puede acercarse a una consulta, la restricción aparece cuando se intenta participar en más de una. La razón no es operativa, sino legal, y está relacionada con la prohibición de la doble militancia en Colombia.

La ley que prohíbe votar en más de una consulta

La Registraduría fundamenta esta restricción en el Artículo 20 de la Ley 1475 de 2011, norma que regula el funcionamiento de los partidos y movimientos políticos en el país.

Según esta ley, la doble militancia está prohibida, lo que implica que un ciudadano no puede respaldar, en el mismo proceso electoral, a más de un partido o movimiento político. Votar en dos consultas distintas sería interpretado como una forma de apoyo simultáneo a organizaciones políticas diferentes, lo cual contraviene la legislación vigente.

Por esta razón, el sistema electoral solo permite que cada persona participe en una única consulta, independientemente de si estas se realizan el mismo día o dentro del mismo calendario electoral.

La Registraduría ha reiterado que esta norma busca garantizar la transparencia del proceso democrático, evitar confusiones en la militancia política y asegurar que las consultas cumplan su propósito: definir candidatos con el respaldo claro de los ciudadanos.

