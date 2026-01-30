La Registraduría Nacional del Estado Civil dio luz verde al comité promotor de la Asamblea Nacional Constituyente, tras concluir que la iniciativa cumple con los requisitos formales exigidos por la ley para iniciar la recolección de firmas.

La decisión quedó consignada en la Resolución 1117 de 2026 ya expedida por la entidad electoral, con la que se autoriza al grupo ciudadano a comenzar el proceso de respaldo ciudadano, el cual podrá extenderse por un periodo máximo de seis meses.

Comité ciudadano cuenta con respaldo del Gobierno

El comité fue inscrito en diciembre por nueve ciudadanos y ha contado con el respaldo público del Gobierno del presidente Gustavo Petro. En su presentación estuvo el ministro del Trabajo, Antonio Sanguino, quien ha reiterado que el Ejecutivo acompaña la iniciativa.

El jefe de esa cartera también aseguró que el 20 de julio, con la instalación del nuevo Congreso, se presentará el proyecto de ley que buscará convocar la Asamblea Constituyente, aunque el Gobierno ha insistido en que se trata de una iniciativa de origen ciudadano.

En la resolución, la Registraduría señala que la solicitud “cumple con el lleno de los requisitos formales establecidos en la Ley Estatutaria 1757 de 2015”, lo que habilita al comité para avanzar a la siguiente etapa del proceso.

Qué sigue en la Constituyente: firmas, verificación y trámite en el Congreso

Con el aval entregado, la Registraduría deberá suministrar los formularios oficiales para la recolección de apoyos. El comité necesitará cerca de 2.050.000 firmas, equivalentes al 5 % del censo electoral nacional, aunque sus promotores han manifestado que buscan hasta tres millones de respaldos.

Una vez finalizado el plazo de seis meses o alcanzada la meta de firmas, la autoridad electoral procederá a la verificación de los apoyos y de los informes contables. Si el proceso supera esa revisión, la iniciativa recibirá una certificación oficial, la cual deberá ser presentada ante el Congreso.

La propuesta ha sido defendida por el presidente Petro como un mecanismo de participación popular, aunque también ha causado debate por desarrollarse en medio del calendario electoral, lo que ha despertado reparos en distintos sectores políticos.

