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Escrito por:  David Sánchez
Redactor nocturno     Mar 19, 2026 - 12:17 am

En la madrugada del miércoles 18 de marzo de 2026, las fuertes lluvias que azotaron el departamento de Cundinamarca provocaron emergencias en Facatativá, donde el desbordamiento de quebradas y ríos provocó inundaciones y daños en viviendas y vías.

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Desde aproximadamente las 4:00 a. m. se registró un aumento de los caudales de las quebradas Andes y Chapinero, así como del río Botello, lo que resultó en inundaciones en barrios y veredas como Los Manzanos, La Selva, San Rafael, Villa Miriam y La Paz, zonas tradicionalmente vulnerables ante este tipo de eventos.

El gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey, aseguró que la emergencia se extendió a otros municipios, incluidos Pacho, El Peñón, San Francisco y Soacha, donde también se presentaron desbordamientos, inundaciones, colapsos en el sistema de alcantarillado y deslizamientos de tierra.

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En Pacho, el desbordamiento del río Rionegro afectó el puente Pasuncha, mientras que en otras zonas urbanas y rurales se registran daños materiales y pérdida de cultivos, especialmente en sectores aledaños a las cuencas hídricas.

Organismos de socorro, como la Cruz Roja Colombiana, el Ejército Nacional, la Policía y el Cuerpo de Bomberos de Cundinamarca, desplegaron operativos para apoyar a las familias afectadas. Las labores han incluido la instalación de sacos de arena en las entradas de viviendas, el traslado de personas a sitios seguros y acciones para desviar las corrientes de agua y limitar los daños.

Reportan por lo menos 2000 personas afectadas por lluvias en Facatativá

Según informó Caracol Radio, se estima que alrededor de 2.000 personas resultaron afectadas por las condiciones climáticas en Facatativá. Equipos de respuesta de la alcaldía y organismos de emergencia se encuentran en las zonas afectadas ejecutando evaluaciones, entregando asistencia humanitaria y coordinando la atención a los damnificados.

Por su parte, la Unidad Departamental de Gestión del Riesgo y los diferentes consejos municipales mantienen monitoreo constante en los 116 municipios de Cundinamarca, ante la posibilidad de que las lluvias continúen y aumenten el riesgo de nuevos represamientos o desbordamientos.

Las autoridades enfatizan en la importancia de seguir las recomendaciones oficiales, como elevar enseres, desconectar electrodomésticos en zonas inundadas, mantener reservas de agua potable y alimentos, y mantenerse informados a través de los canales institucionales ante cualquier nueva eventualidad.

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En el Consejo de Ministros, Ghisliane Echeverry Prieto, directora general del Ideam, explicó las causas que llevaron a la inundación en Córdoba y dio a conocer qué es lo que se tiene previsto en materia climática para esta región del país.

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