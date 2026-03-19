En la madrugada del miércoles 18 de marzo de 2026, las fuertes lluvias que azotaron el departamento de Cundinamarca provocaron emergencias en Facatativá, donde el desbordamiento de quebradas y ríos provocó inundaciones y daños en viviendas y vías.

Sigue a PULZO en Discover

(Vea también: Ideam lanza alerta por nuevo frente frío en Colombia: se vienen lluvias y más viento en varias regiones)

Desde aproximadamente las 4:00 a. m. se registró un aumento de los caudales de las quebradas Andes y Chapinero, así como del río Botello, lo que resultó en inundaciones en barrios y veredas como Los Manzanos, La Selva, San Rafael, Villa Miriam y La Paz, zonas tradicionalmente vulnerables ante este tipo de eventos.

El gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey, aseguró que la emergencia se extendió a otros municipios, incluidos Pacho, El Peñón, San Francisco y Soacha, donde también se presentaron desbordamientos, inundaciones, colapsos en el sistema de alcantarillado y deslizamientos de tierra.

Lee También

En Pacho, el desbordamiento del río Rionegro afectó el puente Pasuncha, mientras que en otras zonas urbanas y rurales se registran daños materiales y pérdida de cultivos, especialmente en sectores aledaños a las cuencas hídricas.

Organismos de socorro, como la Cruz Roja Colombiana, el Ejército Nacional, la Policía y el Cuerpo de Bomberos de Cundinamarca, desplegaron operativos para apoyar a las familias afectadas. Las labores han incluido la instalación de sacos de arena en las entradas de viviendas, el traslado de personas a sitios seguros y acciones para desviar las corrientes de agua y limitar los daños.

Tenemos graves emergencias en varios puntos del departamento, que están generando afectaciones a la infraestructura vial y a la movilidad. Son más de 14 incidentes registrados en las últimas horas, principalmente por desbordamientos y movimientos en masa. Entre los casos más… pic.twitter.com/hjOTcI1REt — Jorge Emilio Rey Ángel (@JorgeEmilioRey) March 18, 2026

Reportan por lo menos 2000 personas afectadas por lluvias en Facatativá

Según informó Caracol Radio, se estima que alrededor de 2.000 personas resultaron afectadas por las condiciones climáticas en Facatativá. Equipos de respuesta de la alcaldía y organismos de emergencia se encuentran en las zonas afectadas ejecutando evaluaciones, entregando asistencia humanitaria y coordinando la atención a los damnificados.

Por su parte, la Unidad Departamental de Gestión del Riesgo y los diferentes consejos municipales mantienen monitoreo constante en los 116 municipios de Cundinamarca, ante la posibilidad de que las lluvias continúen y aumenten el riesgo de nuevos represamientos o desbordamientos.

Las fuertes lluvias de las últimas horas provocaron inundaciones en varios sectores de Facatativá, Cundinamarca. pic.twitter.com/qwVUo0lQXy — Mauricio Vanegas (@Marovaan) March 18, 2026

Las autoridades enfatizan en la importancia de seguir las recomendaciones oficiales, como elevar enseres, desconectar electrodomésticos en zonas inundadas, mantener reservas de agua potable y alimentos, y mantenerse informados a través de los canales institucionales ante cualquier nueva eventualidad.

#Colombia | Noticias Caracol llegó hasta el municipio de Facatativá, Cundinamarca, en donde las fuertes lluvias han generado inundaciones en las calles. Hablamos con los habitantes sobre esta situación. Siga la señal de Noticias Caracol en vivo aquí 👉 https://t.co/IUJUaJxu1v pic.twitter.com/AuMpFiSq7p — Noticias Caracol (@NoticiasCaracol) March 18, 2026

Por qué se inundó Córdoba; ¿va a seguir lloviendo en los próximos meses?

En el Consejo de Ministros, Ghisliane Echeverry Prieto, directora general del Ideam, explicó las causas que llevaron a la inundación en Córdoba y dio a conocer qué es lo que se tiene previsto en materia climática para esta región del país.