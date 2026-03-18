Las fuertes lluvias no dieron tregua en Facatativá y terminaron provocando una emergencia registrada desde la madrugada de este miércoles por el desbordamiento de quebradas y un río.

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El problema comenzó hacia las 4:00 a. m., cuando autoridades detectaron el aumento del caudal en las partes altas. Horas después, las quebradas Andes y Chapinero, junto con el río Botello, se salieron de su cauce y el agua empezó a meterse en viviendas de sectores como Los Manzanos, La Selva, San Rafael, Villa Miriam y La Paz.

Lluvias en Facatativá provocan desbordamientos y afectan viviendas

Con el paso de las horas, la situación obligó a desplegar a organismos de socorro. Equipos de la Cruz Roja, Bomberos, Policía y Ejército trabajan instalando costales de arena y tratando de desviar corrientes para frenar el avance del agua.

Sin embargo, videos difundidos en redes sociales evidencian que el agua corre con fuerza entre las viviendas, afectando a decenas de personas.

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#ATENCIÓN | Emergencia en Facatativá por lluvias que se registran desde hace varias horas. Dos quebradas se desbordaron y afectan a decenas de personas. Siga la señal en vivo aquí 👉 https://t.co/IUJUaJxu1v pic.twitter.com/T78SZHXNq6 — Noticias Caracol (@NoticiasCaracol) March 18, 2026

Desde la administración municipal advirtieron que el panorama podría complicarse aún más. Las lluvias seguirían no solo durante el día, sino en los próximos días, lo que aumenta el riesgo de nuevas inundaciones e incluso represamientos en zonas que abastecen el acueducto.

“En sectores como La Tribuna ya realizamos intervenciones para desviar el agua y reducir el impacto en las viviendas. Sin embargo, el principal riesgo es que las lluvias continuarán, no solo hoy, sino en los próximos días. Por eso, recomendamos elevar enseres, desconectar electrodomésticos, contar con provisiones de agua potable, alimentos, linternas y mantener los teléfonos cargados”, dijeron autoridades en un comunicado.

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Por eso, las autoridades pidieron a la comunidad tomar precauciones básicas como subir objetos de valor, desconectar aparatos eléctricos y tener listas provisiones. Entre tanto, se espera un nuevo reporte oficial que detalle el número total de afectados y las medidas que se adoptarán frente a esta emergencia que mantiene en alerta al municipio.

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