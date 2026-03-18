La desaparición de Javier López Guevara mantiene en alerta a sus familiares y allegados, quienes intensificaron la búsqueda y piden apoyo urgente de la ciudadanía para lograr ubicarlo.

Sigue a PULZO en Discover

(Vea también: Hallan con vida a David Felipe Acosta, ingeniero desaparecido en Bogotá: así lo encontraron)

Hasta el momento, no se tiene información clara sobre su paradero ni sobre las circunstancias en las que fue visto por última vez, lo que ha aumentado la preocupación en su entorno cercano.

Qué se sabe de Javier López Guevara

De acuerdo con los datos suministrados por sus familiares, López Guevara vestía al momento de su desaparición pantalón rojo, camiseta negra, chaqueta color piel, gorra negra y zapatos Converse negros.

Lee También

Estas características se convierten en elementos fundamentales para facilitar su reconocimiento en caso de que alguna persona lo haya visto recientemente.

La familia de Javier Mauricio López Guevara lo está buscando. 🙏🏾 ayudemos a esta mamá que busca a su hijo. pic.twitter.com/D48zO6esi1 — Sonia Rodríguez (@soharoma) March 15, 2026

Cómo informar sobre Javier López Guevara

Ante la falta de pistas sobre su ubicación, sus allegados hicieron un llamado a la comunidad para que cualquier información que pueda contribuir a encontrarlo sea reportada de inmediato.

Para ello, se habilitaron las líneas telefónicas 315 851 9798 y 315 334 7810, a las que se puede comunicar cualquier persona que tenga datos sobre su paradero.

La difusión del caso a través de distintos canales busca ampliar el alcance de la información y aumentar las probabilidades de ubicarlo en el menor tiempo posible.

Familiares insisten en que cualquier dato, por mínimo que sea, puede resultar determinante para dar con su ubicación y avanzar en la búsqueda.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de nación hoy aquí.