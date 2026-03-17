Este 17 de marzo fue hallado el ingeniero de petróleo David Felipe Acosta Botina, de 27 años, quien fue reportado como desaparecido el pasado primero de marzo en la Zona T de Bogotá, luego de salir de un casino en horas de la madrugada.

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Según los reportes iniciales, había sido visto por última vez hacia las 3:50 a. m., caminando solo en dirección a la carrera 14 con calle 84, cerca del parque León de Greiff. Imágenes de cámaras de seguridad muestran sus últimos movimientos dentro del establecimiento y al salir del lugar, vestido con camiseta negra y portando un reloj.

En los registros se observaba que descendió en ascensor al primer piso y salió por la puerta principal, para luego dirigirse hacia el fondo de la cuadra, donde se pierde su rastro.

De acuerdo con el análisis de las autoridades, el joven no presentaba signos de desorientación y caminaba con normalidad.

La familia ha insistido en la necesidad de recolectar más grabaciones de seguridad, dado que la zona es altamente concurrida y cuenta con numerosos establecimientos comerciales para saber qué fue lo que pasó.

Hasta hoy, el caso seguía sin resolverse, mientras las autoridades, incluido el Gaula de Bogotá, continuaban adelantando investigaciones para esclarecer lo ocurrido con el hombre que ya fue hallado con vida.

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