Un caso que ha causado conmoción en Bogotá se registró el pasado sábado 14 de marzo en la localidad de Suba, donde una pareja de adultos mayores fue encontrada sin vida al interior de su vivienda. El hecho, que inicialmente provocó múltiples hipótesis entre las autoridades y vecinos del sector, ha tomado un nuevo rumbo tras los avances de la investigación.

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Las víctimas fueron identificadas como Guillermo Alberto Anzola, de 72 años, y Gloria Isabel Guerrero, de 66. Ambos llevaban más de tres décadas viviendo en la misma casa del barrio, donde fueron hallados sin signos vitales.

De acuerdo con el reporte de las autoridades, los cuerpos presentaban múltiples heridas ocasionadas con arma blanca y fueron encontrados en habitaciones distintas del inmueble.

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El hallazgo causó alarma entre los vecinos y familiares, quienes alertaron a las autoridades tras notar situaciones inusuales en la vivienda. Al llegar al lugar, los uniformados confirmaron la tragedia y dieron aviso a los investigadores judiciales para iniciar las diligencias correspondientes.

En un primer momento, una de las hipótesis contempladas fue la posibilidad de un robo. Sin embargo, a medida que avanzó la inspección técnica del lugar por parte de la Policía Metropolitana de Bogotá y el Cuerpo Técnico de Investigación de la Fiscalía, surgieron elementos que cambiaron el rumbo de la investigación.

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Aunque algunas habitaciones de la casa estaban visiblemente desordenadas, un detalle llamó la atención de los investigadores: los objetos de valor permanecían intactos. Este hecho llevó a descartar, al menos de manera preliminar, la hipótesis de un hurto violento.

Uno de los elementos clave fue el hallazgo del celular de don Guillermo, que fue encontrado dentro de su chaqueta, lo que reforzó la teoría de que el crimen no habría tenido como móvil el robo.

El general Giovanny Cristancho, comandante de la Policía en Bogotá, explicó en declaraciones a Noticias Caracol que la principal línea de investigación apunta a un posible conflicto intrafamiliar. Según indicó, las autoridades analizan la posibilidad de que se trate de un crimen pasional motivado por problemas personales o sentimentales dentro del entorno cercano de la familia.

De acuerdo con testimonios recogidos durante las primeras indagaciones, la pareja de adultos mayores compartía la vivienda con una nieta menor de edad y con un hombre que había sido pareja de una de sus hijas. Este sujeto, según se conoció, residía en una de las habitaciones del inmueble bajo la modalidad de arriendo.

Al parecer, el hombre pagaba cerca de 250.000 pesos mensuales por el uso del cuarto. Familiares de las víctimas aseguraron que don Guillermo le permitía permanecer allí por una razón humanitaria, pues el individuo atravesaba dificultades económicas y lo conocían desde hacía más de dos décadas.

“Mi suegro, por un tema de corazón, permitía que él se quedara ahí porque no tenía los recursos para irse a otro lugar. Ellos se conocían desde hace más de 22 años”, relató un familiar en medio de las declaraciones recopiladas por las autoridades.

No obstante, versiones cercanas a la familia indican que la relación entre el sospechoso y algunos miembros del hogar no era la mejor. De hecho, la hija de las víctimas habría terminado su relación sentimental con este hombre debido a presuntos episodios de violencia intrafamiliar.

Como parte de la investigación, los agentes del Cuerpo Técnico de Investigación analizan varias pruebas recolectadas en la vivienda. Entre ellas se encuentran grabaciones de cámaras de seguridad instaladas dentro de la casa, en las que presuntamente se observa a un hombre saliendo del inmueble poco después de los hechos.

En las imágenes, el individuo aparece utilizando una gorra y un pasamontañas, aparentemente con la intención de ocultar su identidad. Este material es ahora pieza clave dentro del proceso que busca esclarecer lo ocurrido y determinar quién sería el responsable de la muerte de la pareja de adultos mayores en Suba.

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