En las últimas horas se dio el reporte de una persona desaparecida en Bogotá. Se trata de un joven identificado como Mateo Garzón Plazas.

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Según el aviso difundido en redes, el joven desapareció aproximadamente a las 3:30 a. m. en la zona de la calle 85 con carrera 12, al salir de un establecimiento nocturno llamado HI, I’m SCI.

El cartel de búsqueda también describe la ropa que llevaba en ese momento: una camisa azul de cuadros, jean azul oscuro y tenis de varios colores. Los números oficiales publicados para ayudar a encontrar al joven son: 3124572122, 3057359923 y 3184111938.

El documento oficial radicado adicionalmente corresponde al registro de una denuncia virtual por desaparición. Allí se detalla que el caso fue reportado el 15 de marzo de 2026. El joven tiene 24 años y es nacido el 19 de abril de 2001.

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En la denuncia formal se incluyen características físicas como estatura aproximada de 1,72 metros, piel trigueña, cabello negro, contextura gruesa, un tatuaje en el brazo izquierdo y una cicatriz en el pómulo derecho.

El relato de los hechos indica que Mateo avisó a su familia por WhatsApp que se iría de la discoteca con sus amigos. Según ellos, alrededor de las 3:30 a. m. lo perdieron de vista aún dentro del lugar.

Tras buscarlo en el establecimiento y en los alrededores sin éxito, contactaron a su familia, quienes confirmaron que el joven no había regresado a su casa ni respondía llamadas. La denuncia fue presentada formalmente por su padre.

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