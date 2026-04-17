La temporada del Real Madrid no ha sido la que los hinchas esperaban, pues por más de que se trajeron jugadores importantes pensando en conseguir todos los títulos de la temporada, el rendimiento ha sido bastante bajo tanto con Xabi Alonso como con Álvaro Arbeloa.

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Es más, el equipo quedó eliminado muy rápido de la Copa del Rey y, recientemente, también quedó fuera de la Champions League, al caer frente al Bayern Múnich gracias a un agónico gol del colombiano Luis Díaz. Este fue el resumen de ese encuentro:

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Además, en Liga están a nueve puntos del Barcelona, por lo que todo indica que se pueden quedar sin títulos por segunda temporada consecutiva.

Ante esto, las directivas están bastante molestas, por lo que ya se estaría pensando en una barrida para reforzar algunas zonas de la cancha y que así la nómina sea mucho más competitiva.

Qué jugadores saldrían del Real Madrid

El medio Mundo Deportivo hizo una lectura de la actualidad del Real Madrid y lo primero que destacó es que Arbeloa seguramente saldrá del banquillo al final de temporada, pues la idea de la dirigencia es traer un nombre mucho más contundente como Jurgen Klopp, Didier Deschamps o incluso Mauricio Pochettino.

Por su parte, en cuanto a los jugadores, el medio aseguró que al menos ocho saldrían de la nómina del conjunto ‘merengue’, pero los principales nombres serían Daniel Carvajal, David Alaba y el mismo Daniel Ceballos, quienes no han tenido mucho protagonismo en el equipo.

Por otro lado, en cuanto a las contrataciones, no se espera que lleguen nombres muy fuertes ni reconocidos, sino más bien algunos que sirvan como proyección y que cuenten con gran calidad, como el regreso del delantero Endrick y la contratación de Nico Paz, una de las figuras del fútbol italiano de toda la temporada.

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De esta manera, Real Madrid solo espera que termine la temporada para comenzar a evaluar movimientos en el próximo mercado de transferencias y que así la próxima temporada vuelvan los trofeos, que es a lo que los hinchas están acostumbrados.

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