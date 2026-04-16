El mediocampista francés Eduardo Camavinga quedó en el centro de la controversia luego de la eliminación del Real Madrid en la Uefa Champions League frente al Bayern Múnich, luego de una expulsión que marcó un antes y un después en el desarrollo del partido.

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Un día después del compromiso, el jugador utilizó sus redes sociales para ofrecer disculpas públicas, reconociendo su responsabilidad en una jugada que resultó determinante.

El encuentro, que definía el paso a la siguiente ronda del torneo más importante de clubes en Europa, tuvo un momento crítico cuando Camavinga vio la tarjeta roja en una fase clave del compromiso. Su salida dejó al conjunto español con un hombre menos, una desventaja que terminó siendo aprovechada por el equipo alemán para inclinar la balanza a su favor.

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Hasta el momento de la expulsión, el partido se mantenía disputado, con ambos equipos buscando el resultado. Sin embargo, la inferioridad numérica del Real Madrid terminó afectando su rendimiento colectivo. La ausencia de Camavinga en el mediocampo obligó a reajustes tácticos que no lograron contener el avance del Bayern Múnich.

La jugada de la expulsión fue ampliamente discutida tanto por analistas como por aficionados, quienes rápidamente señalaron al francés como uno de los responsables de la eliminación. En redes sociales, miles de seguidores expresaron su frustración, considerando que la acción llegó en un momento en el que el equipo aún tenía opciones de competir.

¿Qué dijo Eduardo Camavinga por su expulsión?

Consciente del impacto de su error, Camavinga rompió el silencio este jueves a través de su cuenta de Instagram, donde publicó un mensaje breve pero directo:

“Asumo mi parte de responsabilidad. Pedir perdón a mi equipo y los madridistas. Gracias por vuestro apoyo. ¡Hala Madrid, siempre!”, fue el mensaje que puso del mediocampista francés.

Sus palabras reflejan una postura autocrítica ante lo sucedido, en medio de un contexto de fuerte presión mediática y de la hinchada. Su mensaje fue interpretado por muchos como un gesto de madurez, al asumir públicamente el peso de una acción que tuvo consecuencias deportivas importantes.

¿Cómo fue la expulsión de Camavinga ante Bayern Múnich?

El francés, que buscaba dar equilibrio y control al mediocampo, cometió dos faltas en menos de diez minutos. En el 78’, recibió la primera amarilla por sujetar la camiseta de Jamal Musiala.

Ocho minutos después, en el 86’, el árbitro esloveno Slavko Vincic le mostró la segunda amarilla —y consiguiente roja— por retener el balón tras una falta (algunas versiones hablan de un intento de retrasar el saque de falta o de sostener el esférico de manera innecesaria).

Acá, la expulsión de Camavinga:

A 5 minutos para el final… ¡¡EXPULSADO CAMAVINGA EN REAL MADRID!! 📺 Toda la #UCL por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/BsM54nU9m7 — SportsCenter (@SC_ESPN) April 15, 2026

La decisión fue inmediata y polémica. Con diez hombres, el equipo de Álvaro Arbeloa se desequilibró. Tres minutos después, el colombiano Luis Díaz marcó el gol que ponía al Bayern 3-3 en el partido y 5-4 en el global.

En el tiempo añadido, Michael Olise sentenció con el 4-3 definitivo (6-4 en el agregado), clasificando al Bayern a las semifinales, donde enfrentará al Paris Saint-Germain.

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