Bayern Múnich logró sacar su casta y se impuso contra Real Madrid en un duelo apasionante para clasificar a cuartos de final, en el que Luis Díaz fue una pieza clave. El elenco alemán logró remontar un 2-3 en contra (que forzaba a la prórroga) y venció con un 4-3 al ‘Merengue’ por la vuelta de los cuartos de final.
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El guajiro fue vital para ese triunfo porque, cuando todo parecía que iba para el alargue, hizo una jugada colectiva que remató con clase y puso lejos de las manos del golero Andriy Lunin. Con ese tanto, los alemanes se pusieron en la delantera del marcador global con un 5-4
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Bayern 3-3 Real Madrid (global 5-4)
Se acabó. pic.twitter.com/XUAs2k71hi
— MT2 (@madrid_total2) April 15, 2026
Incluso, la anotación sirvió para que ‘Lucho’ se redimiera porque minutos atrás había perdido una clara ocasión de gol. Recibió un muy buen pase y quedó solo frente al arquero, pero se demoró al acomodarse y Éder Militao le sacó el balón de los pies.
Finalmente, el francés Michael Olise sentenció todo a favor del Bayern en el 90 +4 y consiguió el triunfo en el Allianz Arena y puso el global 6-4. Ahora, los alemanes tendrán que enfrentar al PSG, actual campeón de la Champions y que eliminó con facilidad al Liverpool.
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