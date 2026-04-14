Ya comenzó a calentarse el periodo de fichajes en el fútbol europeo y el Bayern Múnich es uno de los primeros equipos que inició a sonar. Según recogen medios alemanes, el club bávaro está en busca de refuerzos para el ataque y ha puesto sus ojos en Anthony Gordon, del Newcastle United, como su candidato principal para fortalecer la banda izquierda.

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El extremo inglés de 25 años sería visto como un perfil “de alta calidad” que puede actuar no solo como suplente, sino también como competidor directo del colombiano Luis Díaz, quien se consolidó como titular indiscutido tras su llegada al club bávaro en julio de 2025, explicó Bavarian Football Works.

El periodista Florian Plettenberg, especialista en transferencias de Sky Germany, fue el primero en revelar los detalles este lunes.

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“El Bayern está considerando seriamente el fichaje de Anthony Gordon. El jugador de 25 años es actualmente el candidato preferido para la banda izquierda, como respaldo y competidor de Luis Díaz”, escribió Plettenberg en su cuenta de X.

🚨💣 FC Bayern are seriously considering a move for Anthony #Gordon. The 25 y/o is currently the preferred candidate for the left wing as a back-up and competitor for Luis Díaz. Gordon has been informed. Concrete talks have already taken place, though the clubs are not yet in… pic.twitter.com/RULontsarV — Florian Plettenberg (@Plettigoal) April 13, 2026

Agregó que Gordon ya fue informado del interés bávaro y que se han mantenido conversaciones concretas con su entorno, aunque todavía no existe contacto oficial entre los clubes. Newcastle, por su parte, no quiere desprenderse de una de sus figuras y su contrato se extiende hasta junio de 2030.

Esta noticia cobra especial relevancia para el fútbol colombiano, ya que Luis Díaz —quien dejó el Liverpool por unos 65 millones de libras el verano pasado— ha brillado en su primera temporada con el Bayern.

El guajiro de 29 años es el segundo jugador del equipo con más participaciones de gol (por detrás de Harry Kane) y ha asegurado que unirse al Bayern fue la decisión correcta para su carrera.

Gordon, formado en la cantera del Everton y transferido al Newcastle en 2023 por unos 45 millones de libras, vive su mejor momento y ha llamado la atención de grandes de Europa. Además de Bayern, el Arsenal también lo sigue de cerca, lo que podría complicar cualquier negociación.

Desde Baviera destacan que Gordon sería un “refuerzo de clase alta” inspirado en el exitoso caso de Michael Olise, otro jugador que pasó del fútbol inglés y que se adaptó rápidamente al fútbol alemán.

El club bávaro no ha contactado aún al Newcastle, pero los informes coinciden en que una oferta podría rondar los 50 o 60 millones de libras (alrededor de 60-70 millones de euros), una cifra alta pero viable para el campeón de Bundesliga, que ya demostró su poderío económico al fichar a Díaz.

Para los aficionados colombianos, este posible movimiento genera una mezcla de emociones. Por un lado, refuerza la idea de que Díaz es intocable y sigue siendo la referencia en la izquierda; por otro, introduce competencia sana que podría elevar aún más el nivel del ‘Lucho’.

En el fútbol moderno, los grandes clubes buscan rotación de élite y Gordon, con su estilo directo y capacidad goleadora, representa exactamente eso. Newcastle, sin embargo, se muestra firme: no planea vender a uno de sus pilares y podría exigir una suma récord para dejarlo ir.

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