La Copa BetPlay definió su estructura para la edición 2026, con un sistema que combina fase de grupos y eliminación directa, manteniendo la participación de equipos de primera y segunda división del país.

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En total, el campeonato contará con 36 clubes afiliados a la Dimayor, incluyendo tanto escuadras de la Liga BetPlay como del Torneo BetPlay. El modelo busca integrar a equipos que no avanzan en sus respectivos campeonatos, dándoles una nueva oportunidad competitiva.

Cómo se jugará la Copa BetPlay 2026 en Colombia

El torneo estará dividido en cinco grandes fases, con una primera etapa mixta y rondas posteriores bajo formato de eliminación directa en partidos de ida y vuelta.

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La primera instancia reunirá a 20 equipos: 12 que no avanzaron en la Liga BetPlay I 2026 y 8 del Torneo BetPlay I que tampoco clasificaron a la siguiente fase.

Estos clubes se distribuirán en cuatro grupos de cinco equipos. Cada uno disputará cuatro partidos (dos como local y dos como visitante), en un sistema de todos contra todos incompleto. Los dos mejores de cada grupo avanzarán, para un total de ocho clasificados.

En paralelo, otros 16 equipos entrarán directamente en la Fase 1B. Se trata de los ocho clubes que sí avanzaron a cuadrangulares o semifinales de la Liga BetPlay I 2026 y los ocho del Torneo BetPlay I que llegaron a esa instancia.

Esta fase se jugará en ocho llaves de ida y vuelta, con una particularidad: los equipos de segunda división cerrarán la serie como locales. Los ocho ganadores avanzarán a la siguiente ronda.

Fases finales: eliminación directa hasta la final

A partir de los octavos de final, el torneo entra en su tramo definitivo:

Octavos de final: 16 equipos (8 de Fase 1A y 8 de Fase 1B), en llaves ida y vuelta.

Cuartos de final: 8 equipos en cuatro series.

Semifinales: 4 equipos en dos llaves.

Final: dos equipos, en ida y vuelta para definir el campeón.

Cómo se definen los partidos y desempates de la Copa Betplay

El sistema de puntuación mantiene el estándar: tres puntos por victoria, uno por empate y ninguno por derrota. Sin embargo, en las fases de eliminación directa hay un cambio clave.

Si una serie termina empatada en el marcador global, el clasificado se definirá directamente por penales. No habrá criterio de gol visitante.

En la fase de grupos (1A), los desempates se resolverán por diferencia de gol, goles a favor, goles como visitante y, en última instancia, sorteo.

Reglas clave del torneo en 2026

Entre los aspectos adicionales del formato se destacan:

La localía en fases eliminatorias se define según la división del club y su posición en la reclasificación, con prioridad para equipos de primera o mejor ubicados.

Un jugador no podrá disputar una misma fase con dos equipos diferentes.

El campeón obtendrá cupo a la Copa Sudamericana 2027, sujeto a condiciones según su división en ese momento.

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