Este miércoles 17 de diciembre, Independiente Medellín y Atlético Nacional se juegan el título de la Copa Colombia, en un clásico paisa que promete emociones de principio a fin. El partido de ida terminó 0-0, por lo que todo se definirá en este compromiso definitivo.

Ambos equipos llegan con la obligación de ganar para levantar el trofeo y cerrar el año con una alegría para sus hinchas, después de los chascos de los dos en Liga. Medellín buscará hacerse fuerte oficiando como local, mientras que Nacional intentará imponer su jerarquía y experiencia en finales.

El clásico no solo define al campeón del torneo, sino que también representa un duelo de orgullo entre dos históricos del fútbol colombiano, con antecedentes recientes cargados de intensidad y polémica.

Medellín vs. NAcional: EN VIVO de la final de Copa Colombia

Usted podrá seguir EN VIVO todas las incidencias del partido, las principales jugadas, goles y reacciones de una final que paraliza a Antioquia y al país futbolero. Con la narración de Juan Gallego, ‘Gallegol’, y los comentarios Ricardo Baracaldo, ‘Don Richie’.

🔴 Siga aquí la transmisión del partido:

