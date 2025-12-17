Mientras la fiesta se prendía en las tribunas del Atanasio Girardot este 17 de diciembre, a Carlos Antonio Vélez le amargaron el rato durante la vuelta de la final de Copa Betplay entre Independiente Medellín y Atlético Nacional.

Su disgusto se dio porque las hinchadas del verde y el rojo hicieron el característico ‘show’ con pirotecnia, el cual impresionó por cómo se vio. No obstante, el árbitro Wilmar Roldán tuvo que iniciar el partido unos minutos más tarde, ya que el humo no dejaba ver el campo de juego.

Para el arranque del segundo tiempo, se presentó una situación similar y se aplazó el reinicio. Tal situación dejó molesto a Vélez, quien recriminó que se perdieran tantos minutos, ya que eso afectaba la hora para que se acabara el encuentro.

“¿Cuánto tenemos que esperar?… Esperamos 8 [minutos] en el primer tiempo, ¿ahora cuánto para el reinicio de la segunda parte?”, dijo el comentarista durante la transmisión del partido en Win Sports.

Vélez dijo que las salidas eran bonitas, pero que no se debía irrespetar el tiempo en el cual se programó el duelo. Además, dejó un comentario bastante peculiar: “Mañana tengo que madrugar”.

El periodista deportivo se disgustó porque tenía programa en Win Sports a primera hora. Agregó que no ve problema en que las hinchadas hagan sus espectáculos, siempre y cuando no estropearan el desarrollo del encuentro.

“Por si acaso, yo tengo programa mañana temprano, a las 6… Es que mire, desde que no alteren el espectáculo, pueden hacer lo que les dé la gana”, sentenció.

No es la primera vez que Vélez se queja por la pirotecnia en los partidos de fútbol. El pasado 12 de diciembre tuvo un disgusto por el ‘show’ de pólvora que hizo la fanaticada del Junior en el estadio Metropolitana, en la ida de la final de Liga Betplay contra Deportes Tolima.

Solo aquí se permite q dos equipos q juegan una final tengan q esperar 10 minutos en la cancha, parados, mientras se dispersa el humo y luego parar el partido, después de 7 minutos, por lo mismo. Perdón pero eso no pasa en ninguna liga seria y menos a vista y paciencia de quienes… — Carlos Antonio Velez (@velezfutbol) December 13, 2025

La final de Copa Betplay quedó 0-0 el pasado sábado 13 de diciembre, también en el Atanasio Girardot, duelo que Nacional hizo de local.

