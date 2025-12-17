El Junior celebra su onceava estrella luego de imponerse sin dificultades frente al Deportes Tolima con un resultado global de 4-0. Aunque se esperaba que este martes los ‘Pijaos’ remontaran un resultado de 3-0 en contra, fue el ‘Tiburón’ el que llegó con hambre y marcó un gol más.

Sigue a PULZO en Discover

(Vea también: [Video] Jugador del Tolima se echó al hombro al Junior en la final e imagen se hizo viral)

De esta manera, los barranquilleros dieron la vuelta olímpica en la casa de sus rivales y, desde luego, la situación se dio para que los jugadores visitantes sacaran pecho.

Así fue el caso de Jermein Zidane Peña, quien no se guardó nada y reprochó a la prensa por no tener a su equipo como favorito al título y dijo que callaron bocas, pero con una expresión subida de tono.

Lee También

“Ya creo que toda la prensa se tiene que callar, papi, tienen que cerrar el culit*** e ir a dormir”, indicó el defensa central, a la vez que agradeció a la hinchada y las barras barranquilleras.

🤫“Toda la prensa se tiene que callar, papi tienen que cerrar el culit*** e ir a dormir” Firma: Jermein Zidane Peña. pic.twitter.com/3si6eCt5Y5 — Toque Sports (@ToqueSports) December 17, 2025

¿Cómo consiguió Junior su estrella once?

El Atlético Junior se coronó campeón de la Liga BetPlay Dimayor 2025‑II, alcanzando su estrella número 11 en el campeonato colombiano, después de imponerse con autoridad en la final frente a Deportes Tolima. Todo se definió con un marcador global de 4‑0, resultado de la victoria 3‑0 en la ida en Barranquilla y el triunfo 1‑0 en la vuelta en Ibagué.

Bajo la dirección técnica de Alfredo Arias, Junior completó una campaña consistente que lo llevó desde una fase regular aceptable hasta una fase final muy sólida. En la etapa de todos contra todos, el equipo terminó en quinta posición con 35 puntos y aseguró su clasificación para los cuadrangulares semifinales.

En los cuadrangulares, Junior integró el Grupo A con Atlético Nacional, América de Cali e Independiente Medellín. Fue el conjunto con mejor puntaje del grupo, sumando 11 unidades gracias a resultados clave, lo que le permitió avanzar a la final con confianza y carácter competitivo.

La final comenzó en el Estadio Metropolitano Roberto Meléndez, donde Junior dominó el encuentro de ida con una actuación destacada del delantero José David Enamorado, quien aportó dos de los tres goles, mientras Brayan Castrillón completó la victoria.

El partido de vuelta en el Estadio Manuel Murillo Toro cerró la serie con un 1‑0 a favor del equipo tiburón, controlando el resultado con orden táctico y solidez defensiva. Así, el conjunto dirigido por Arias confirmó su superioridad en la final y se aseguró el título número 11 en su historia en la Liga colombiana.

Esta conquista reafirma a Junior como uno de los clubes más laureados del fútbol profesional en Colombia, sumando una estrella más al palmarés del club desde su fundación en 1924.

* Pulzo.com se escribe con Z