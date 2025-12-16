Una escena poco común se robó las miradas durante el partido de vuelta de la final de la Liga BetPlay entre Junior y Deportes Tolima, disputado en el estadio Manuel Murillo Toro. Brayan Rovira cargó en brazos a Guillermo Paiva para sacarlo de la cancha, en una acción que no tardó en hacerse viral en redes sociales.
El hecho ocurrió al minuto 43, en medio de un ambiente tenso y con el marcador ya inclinado a favor del equipo barranquillero en la vuelta.
Expulsión de Paiva y desespero en el partido
Todo se desencadenó minutos antes, al 40, cuando Guillermo Paiva fue expulsado tras propinarle un cabezazo a Marlon Torres. Con esa decisión arbitral, Junior se quedó con diez hombres, aunque ya ganaba la serie con comodidad: 4-0 en el global, y la vuelta 0-1 en ese momento.
Así fue la expulsión de Paiva:
🏆⚽ ¡Guillermo Paiva se va expulsado en Junior y se queda con diez hombres ante Tolima!#LAFINALxWIN pic.twitter.com/QwmWZuOnqp
— Win Sports (@WinSportsTV) December 17, 2025
En medio del reclamo y la confusión, Rovira tomó al futbolista del Junior y lo cargó para retirarlo del campo, buscando reanudar rápidamente el juego.
Video de Rovira y Paiva en final de Liga BetPlay
Ante la demora de Paiva para salir del campo, el jugador del Tolima lo agarró de la cintura, lo alzó y trató de sacarlo del campo.
Esta fue la acción que le costó la amarilla a Rovira:
Más allá de lo anecdótico, la jugada reflejó el desespero del local y la intensidad de una final que, pese a las expulsiones y la tensión, dejó al Junior con amplia ventaja en la serie.
