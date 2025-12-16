Una escena poco común se robó las miradas durante el partido de vuelta de la final de la Liga BetPlay entre Junior y Deportes Tolima, disputado en el estadio Manuel Murillo Toro. Brayan Rovira cargó en brazos a Guillermo Paiva para sacarlo de la cancha, en una acción que no tardó en hacerse viral en redes sociales.

(Vea también: Presidente del Tolima le apuntó a Teófilo Gutiérrez y calentó la final de la Liga BetPlay)

El hecho ocurrió al minuto 43, en medio de un ambiente tenso y con el marcador ya inclinado a favor del equipo barranquillero en la vuelta.

Expulsión de Paiva y desespero en el partido

Todo se desencadenó minutos antes, al 40, cuando Guillermo Paiva fue expulsado tras propinarle un cabezazo a Marlon Torres. Con esa decisión arbitral, Junior se quedó con diez hombres, aunque ya ganaba la serie con comodidad: 4-0 en el global, y la vuelta 0-1 en ese momento.

Así fue la expulsión de Paiva:

🏆⚽ ¡Guillermo Paiva se va expulsado en Junior y se queda con diez hombres ante Tolima!#LAFINALxWIN pic.twitter.com/QwmWZuOnqp — Win Sports (@WinSportsTV) December 17, 2025

En medio del reclamo y la confusión, Rovira tomó al futbolista del Junior y lo cargó para retirarlo del campo, buscando reanudar rápidamente el juego.

Video de Rovira y Paiva en final de Liga BetPlay

Ante la demora de Paiva para salir del campo, el jugador del Tolima lo agarró de la cintura, lo alzó y trató de sacarlo del campo.

Esta fue la acción que le costó la amarilla a Rovira:

Más allá de lo anecdótico, la jugada reflejó el desespero del local y la intensidad de una final que, pese a las expulsiones y la tensión, dejó al Junior con amplia ventaja en la serie.

