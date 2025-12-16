Este martes, 16 de diciembre, sobre las 7:30 de la noche rodará el balón para conocer al campeón de la Liga BetPlay, pues Tolima y Junior se miden en el estadio Manuel Murillo Toro para disputar la gran final del segundo semestre.

Cabe recordar que el Junior lleva una contundente ventaja de 3-0 gracias al compromiso de ida en el que marcaron José Enamorado y Bryan Castrillón, lo que tiene al cuadro ‘Tiburón’ muy cerca de conseguir su estrella número 11.

Sin embargo, desde el Tolima hay ilusión con que gracias al apoyo de la hinchada se le pueda dar vuelta al marcador y así conseguir el cuarto trofeo de liga en su historia. Es más, esa ilusión creció en la mañana de este martes debido a lo que dijo el Profesor Salomón, un astrólogo muy reconocido en el país.

En diálogo con Los 40 Colombia, una de las preguntas que le hicieron fue precisamente sobre la final y su respuesta sorprendió, ya que el cuadro ‘Pijao’ daría una sorpresa.

“Yo le apuesto mucho por la energía y la vibración al Tolima. Tolima, por su color, que es un vinotinto con amarillo, está con vibra, está con energía, entonces eso me gusta. Recuerde que el año entrante rige el color rojo y el dorado, entonces yo me iría con una grata sorpresa por parte del Tolima”, dijo el Profesor Salomón.

Esto se alinea a lo que le dijo hace unos días a Pulzo.com el parasicólogo Edwin Ocampo, quien si bien dijo que el campeón iba a ser el Junior, la llave iba a estar muy igualada y lo más posible, según él, es que todo se defina desde el punto penalti.

Lo cierto es que la llave va 3-0 a favor del Junior de Barranquilla, por lo que el equipo de Lucas González necesita sí o sí ganar con una diferencia de 3 goles para llevar la definición hasta el punto penalti o de más si quiere conseguir el título directamente.

Vale la pena recordar que este compromiso, correspondiente a la final de la Liga BetPlay 2025-2, será este martes, 16 de diciembre, a partir de las 7:30 de la noche y tendrá la transmisión de Las Narratones de Pulzo Deportes.

