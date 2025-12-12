La final de la Copa BetPlay del segundo semestre ha despertado una gran expectativa entre los aficionados al fútbol colombiano, especialmente luego de que el parapsicólogo Edwin Ocampo anticipara sus predicciones sobre quién levantaría el título entre Deportes Tolima y Junior de Barranquilla.

Según Ocampo, la serie será extremadamente cerrada, con momentos de tensión y un desarrollo que podría definirse en los últimos minutos o incluso desde el punto penal.

En sus declaraciones, Ocampo afirmó que ambos equipos enfrentarán escenarios “muy equilibrados”, lo que se reflejará en un marcado empate de situaciones futbolísticas. Desde su perspectiva, el partido de ida terminará igualado, dejando abierta la serie para una vuelta cargada de incertidumbre.

“Veo un empate que será crucial. Ese equilibrio les dará un chance adicional a ambos equipos para seguir luchando hasta el final”, señaló.

Sin embargo, a pesar de ese balance, Ocampo aseguró que la energía y sus lecturas simbólicas inclinan la balanza hacia el Junior de Barranquilla. Explicó que observa “un color azul dominante y un rojo que aparece con fuerza”, lo que para él representa una inclinación clara hacia el conjunto tiburón.



“Veo al Junior ganando la copa. Lo del otro equipo está muy cerca, pero pierde por algo, no sé si por penales, pero algo va a pasar y se les escapa nuevamente”, comentó.

Sobre el Deportes Tolima, Ocampo fue enfático al afirmar que su visión indica un desenlace doloroso para los pijaos.

“Se les va a escapar, es como si se repitiera el ciclo. No sé por qué ocurre, pero es como si hubiera una especie de maldición en el estadio y por eso no han podido ganar. Es algo repetitivo”, afirmó.

Según sus predicciones, la final se definirá en la vuelta, donde el Tolima, pese a su rendimiento sólido, terminaría perdiendo la oportunidad en un cierre dramático, probablemente desde el punto penal.

¿Dónde se jugará la final de la Copa Betplay Junior vs. Tolima?

Mientras tanto, desde la perspectiva deportiva real, Junior busca hacer valer su localía en el estadio Metropolitano de Barranquilla, donde intentará sacar una buena ventaja este viernes para llegar con mayor tranquilidad al duelo definitivo del martes en Ibagué.

El equipo dirigido por Alfredo Arias llega motivado tras imponerse en el Grupo A de los cuadrangulares semifinales. Tolima, por su parte, arriba a esta definición como líder invicto del Grupo B, con una campaña que lo respalda como uno de los equipos más consistentes del semestre.

El partido de ida se disputará el viernes 12 de diciembre a las 8:00 p. m. (hora de Colombia), en el estadio Metropolitano. Será transmitido a través de Win Sports+, canal premium del fútbol profesional colombiano. Los aficionados también podrán seguir el encuentro en sus versiones básica y en alta definición.

Para quienes prefieran seguir el partido vía online, Win Sports+ ofrecerá la transmisión en su plataforma digital y en los servicios de streaming asociados, permitiendo que los hinchas del Junior y del Tolima vivan cada minuto de esta esperada final desde cualquier lugar.

Con expectativa, supersticiones y predicciones sobre la mesa, la final promete emociones intensas. Mientras algunos confían en la energía y los presagios de Ocampo, otros apuestan por la solidez futbolística de ambos equipos. Lo único cierto es que el país vivirá una definición vibrante que podría quedar en la historia del fútbol colombiano.

