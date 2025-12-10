El Profesor Salomón, una de las figuras más influyentes de la espiritualidad en Colombia, propone una renovación profunda del tradicional ritual del 31 de diciembre.

Con 35 años de experiencia guiando a miles de personas en prácticas de energía, protección y prosperidad, el vidente asegura que el inicio del año 2026 marcará un punto de inflexión: un ciclo de transformación que él define como el comienzo de una “era acuariana”, caracterizada por cambios internos, reconciliaciones importantes y una mayor sensibilidad espiritual.

Salomón insiste en que los rituales del hogar no deben entenderse como actos mágicos o soluciones instantáneas, sino como herramientas que permiten crear una conexión consciente entre la mente, el corazón y la fuente divina.

Según él, cada persona puede “programar” su vida a través de la intención y de símbolos que actúan como portales energéticos. Por eso, para las mujeres —que, según afirma, estarán especialmente sensibles y receptivas durante el próximo ciclo— planteó un enfoque distinto y más específico en el uso de colores durante la noche de fin de año.

¿Qué color se usa para recibir el 2026?

El tradicional ritual de utilizar ropa interior de colores para atraer amor o dinero, muy popular en muchos países latinoamericanos, adquiere para este 31 de diciembre una versión más precisa. El Profesor Salomón recomienda que las mujeres combinen dos tonos: un brasier rojo y una pantaloneta o ropa interior amarilla, según explicó a la emisora ‘la Kalle’.

El rojo, explica, simboliza la fuerza vital, la pasión, la determinación y la apertura del corazón; mientras que el amarillo representa la abundancia, la buena fortuna y la claridad mental. Juntos, estos colores permiten equilibrar energía emocional y energía material, creando una sintonía adecuada para el año de transformación que está por comenzar.

La combinación no es casualidad ni capricho. Para Salomón, vestir estas prendas es una forma de recibir el año conectadas con dos pilares fundamentales: el amor propio y la prosperidad.

Además, aclara que no es necesario cambiárselas exactamente a la medianoche. Basta con vestirlas entre las 11:00 y las 11:30 p. m., permitiendo que el cuerpo y la mente ingresen al nuevo año ya alineados con la intención que se quiere manifestar.

Para los hombres, Salomón indica que deben contar con dos prendas interiores de distintos colores: una amarilla y otra roja, cada una destinada a un momento específico del ritual.

Sin embargo, la ropa interior es solo una parte del ritual. El vidente insiste en que toda preparación energética debe ir acompañada de una limpieza profunda, tanto en el hogar como en el espíritu.

Esto implica ordenar, liberar objetos que ya no tienen sentido, quemar energías densas con sahumerios apropiados y practicar pequeños actos de gratitud para cerrar el ciclo que termina. Para él, estos pasos son esenciales para enfrentar el “reseteo energético” que, según sus predicciones, la humanidad vivirá en 2026.

El Profesor Salomón concluye que estos rituales funcionan como un lenguaje simbólico con el que se activan los elementales, la fuerza celestial y la conexión interna. El objetivo es llegar al nuevo año con claridad, intención y apertura, listos para recibir las oportunidades que trae esta nueva etapa de transformación espiritual.

Esta etapa, explica, está regida por el pensamiento y la comunicación, lo que se refleja en el auge tecnológico. Sin embargo, advierte que muchas personas están usando estas herramientas de manera negativa, alimentando el odio y el insulto en redes sociales.

Dentro de lo que dijo el astrólogo, la elección de prendas es simbólica y poderosa: busca activar el chakra sacro. Para las mujeres, la combinación roja y amarilla es esencial; para los hombres, el vidente recomienda usar interior amarillo el 31 de diciembre y cambiarlo a rojo el 1 de enero, evitando mezclarlos para no bloquear la energía.

