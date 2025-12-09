El reconocido vidente colombiano, conocido profesor Salomón, reveló nuevos datos sobre las próximas elecciones presidenciales de Colombia durante una entrevista en el programa radial “El Klub de La Kalle”.

Sus predicciones describen un panorama político marcado por tensión, conflictos y revelaciones de alto impacto. La afirmación central del tarotista indica que la próxima persona que ocupará la Casa de Nariño será un hombre.

Esto contradice las declaraciones de otros astrólogos como Moni Vidente, quien hace algunos meses aseguro que sería una mujer. La afirmación de Salomón coincide con las últimas encuestas.

Aparecerá nueva candidata a la presidencia, según profesor Salomón

Sin embargo, mencionó la posible aparición de una candidata con fuerza política. De acuerdo con lo dicho por el vidente a la emisora, la mujer está calladita y será puesta a competir, pero no ganará.

El vidente también adelantó que este periodo político será complejo. Predijo revelaciones de secretos ocultos y caídas de figuras que hoy ejercen poder, elementos que describió como parte de un ciclo “karmático” intenso para el país.

Dentro del escenario que expuso, la contienda presidencial estará marcada por disputas profundas debido a los múltiples intereses en juego y aseguró que “no llegará a la presidencia ningún salvador o figura completamente limpia de intereses políticos”.

Finalmente, basado en su método de lectura de cartas, el profesor Salomón destacó la repetida aparición de la carta de la luna, símbolo asociado a secretos y revelaciones ocultas. Según su interpretación, este elemento refuerza la idea de un periodo político impredecible y cargado de sorpresas.

