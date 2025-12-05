Hay consternación en Brasil por la muerte de Ronald José Salvador Montenegro, un hombre de 55 años que sufrió un accidente mientras entrenaba en un gimnasio del municipio de Olinda. El hecho ocurrió el primero de diciembre, cuando hacía ‘press’ de banca con barra libre y perdió el control del equipo, que terminó golpeándolo en el pecho. Aunque fue trasladado de inmediato por el personal del establecimiento a la Unidad de Atención de Emergencias de Río Doce, los médicos no lograron salvarlo.

El momento quedó registrado en una cámara de seguridad del gimnasio, donde se observa a Montenegro completar una serie y prepararse para repetirla. Sin embargo, al intentar levantar la barra nuevamente, esta se desliza de sus manos y cae con fuerza sobre su cuerpo.

Luego se pone de pie, pero se desploma segundos después. Las autoridades de la Policía Civil abrieron un expediente por muerte accidental, mientras especialistas en entrenamiento físico indicaron que un agarre inadecuado pudo haber sido determinante en el accidente.

La familia del hombre aseguró que Ronald era activo, entrenaba con frecuencia y gozaba de buena salud, pero cuestionó que no hubiera supervisión profesional durante su rutina. Allegados, consultados por G1, señalaron que este tipo de ejercicios requiere acompañamiento técnico por el riesgo que implica manejar peso libre.

También reclamaron que el gimnasio carecía de un puesto formal de primeros auxilios y pidieron mayor control en la atención de emergencias, pues consideran que el lugar estaba “completamente desprotegido”.

Ronald Montenegro era padre de dos jóvenes y dedicó gran parte de su vida a la cultura local. Fue presidente del Centro Cultural Palácio dos Bonecos Gigantes, una de las expresiones más representativas del carnaval de Olinda, entidad que lamentó profundamente su fallecimiento. Su familia está a la espera del informe forense para aclarar los detalles de su muerte y entender si la atención inicial se ofreció de forma oportuna.

La Academia RW, donde ocurrieron los hechos, expresó sus condolencias y afirmó que se trató de un “trágico accidente”. La empresa sostuvo que actuó de inmediato, que su personal está capacitado en primeros auxilios y que cuentan con profesionales disponibles para orientar a los usuarios. Sin embargo, el caso abrió un debate en la región sobre la necesidad de reforzar las medidas de seguridad en los gimnasios y garantizar acompañamiento especializado en ejercicios de alto riesgo.

