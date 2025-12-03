En un fenómeno viral poco común que causó revuelo en Colombia, las listas públicas de hombres supuestamente infieles, originadas primero en Perú, comenzaron a popularizarse.

La tendencia consiste en la creación y difusión de documentos donde se permite reportar sospechas de infidelidad, incluyendo datos personales como nombres, ciudades, edades, ocupaciones, cuentas de redes sociales y fotografías.

El pasado 2 de diciembre, usuarios empezaron a compartir enlaces a documentos y hojas de cálculo que permitían llenar formularios para “denunciar” a los presuntos infieles.

Los formatos solicitaban información extensa, como nombres completos, redes sociales, ocupación, edad, departamento, municipio, motivo de ruptura, orientación sexual, rasgos físicos y recomendaciones para futuras parejas. Algunos formularios incluso habilitaban la carga de fotografías.

De acuerdo con BluRadio, aunque el documento original en Colombia fue eliminado de manera temprana, la tendencia ya estaba en expansión. Usuarios en X y TikTok replicaron la dinámica y crearon nuevas versiones que acumularon cientos de nombres y cuentas personales.

Sin embargo, surgió preocupación entre expertos y usuarios por la exposición de datos sin autorización. La divulgación de información privada sin verificación puede infringir normas de protección de datos y provocar riesgos como difamación, persecución, robo de identidad, acoso y consecuencias legales para quienes difundan este tipo de información.

Por si estás conociendo a alguien y tu sexto sentido se te activa, aquí dijo el excel por regiones👇🏻 INFIELES COLOMBIA – Google Drive https://t.co/w5qVn5frf5 — Catalina por Dios ™ (@CataChaparro) December 2, 2025

Según El Tiempo, especialistas en derecho advirtieron que estas acciones pueden constituir difamación agravada, con penas de prisión entre uno y tres años, además de multas.

Algunos la consideran una forma de linchamiento digital, mientras otros la presentan como una “denuncia social”, especialmente en casos con reclamos de infidelidad o violencia.

¿Por qué las listas de infieles se volvieron un fenómeno viral en Colombia y Perú?

El fenómeno surge dentro de un contexto más amplio. En la era digital, las personas buscan mecanismos alternativos para enfrentar problemas habituales en las relaciones, como la infidelidad o la falta de responsabilidad emocional.

Aunque estos formularios ofrecen un espacio público para expresar molestias personales, también evidencian los riesgos del uso irresponsable de datos privados y el potencial daño a la reputación y privacidad de quienes terminan señalados en tendencias virales.