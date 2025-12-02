Un video que circula ampliamente en redes sociales muestra a una mujer escapando por la ventana de un edificio, supuestamente para evitar ser descubierta por la esposa del hombre con quien habría sostenido una relación.

La grabación se volvió viral y provocó reacciones en distintos países, aunque su origen continúa siendo incierto. Según lo que se observa en las imágenes, la mujer sale por una ventana y queda suspendida en la fachada del edificio, aferrándose de manera precaria mientras intenta desplazarse hacia otro apartamento.

El mismo clip, difundido por medios como El Español, muestra que finalmente, la joven logró llegar hasta la ventana de otro apartamento, donde un vecino la rescató y la ayudó a subir.

Reacciones al video de mujer que huye por ventana de edificio

Desde luego, los comentarios de los internautas no se hicieron esperar y la mayoría de usuarios criticaron la acción de la mujer y se mostraron reflexivos sobre la presunta infidelidad.

“Se dice que ahora es amante del señor que la rescató, ja, ja”, “No te sirvió de nada, ya estás en todas las redes sociales”, “No es más fácil buscar uno que no tenga mujer”, “El que la rescató también tuvo su momento”, “Qué necesidad de arriesgar por alguien que no vale la pena”, se lee en los comentarios de la publicación.

